82-летний Лев Лещенко рассказал, что скоро может уйти со сцены

Популярный советский и российский исполнитель Лев Лещенко десятки лет радовал жителей страны своими песнями, пронзительным голосом и обаянием. Однако в этом году артисту уже исполнилось 82 года. В этом возрасте петь, как и раньше, по десять песен за концерт уже сложно, рассказал шоумен.

Артист отметил, что сейчас он в основном занимается новыми композициями и записывает их в студии. Как прежде, ему поступает множество предложений выйти на сцену, однако из всех он выбирает только самые интересные. На вопрос журналистов о возможном уходе на пенсию Лещенко заявил, что такая вероятность есть.

"Мне трудновато петь сольные концерты. Я выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости", – поделился исполнитель.

Тем не менее, отметил Лев Валерьянович, он, как и прежде, получает колоссальное удовольствие, выступая перед живыми зрителями, которые слушают его с восхищением. Так что на редкие концерты, где можно разделить сцену с другими артистами, исполнитель хита "Соловьиная роща" все же будет соглашаться.

Напомним, ранее со своими фанатами неожиданно попрощался Валерий Леонтьев. Поклонники ждали от 75-летнего исполнителя юбилейный концерт, однако певец заявил об окончании музыкальной карьеры.