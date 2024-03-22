Массаж и витаминные средства: трихолог рассказала, как справиться с выпадением волос

Каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с выпадением волос. Проблема не самая приятная, но не критичная, отметила врач-трихолог Спартак Каюмов. Он рассказал, по каким причинам девушки сталкиваются с этой неприятностью, и о способах, которые помогут остановить выпадение волос.

Специалист отметил, что прежде чем приступить к решению проблемы, нужно определить ее первоисточник. Чаще всего это дефицит витаминов, который возникает по причине неправильного, несбалансированного питания. Врач отметил, что после коронавируса у многих появилось отвращение к некоторым важным продуктам, например, к мясу. Из-за этого в организме тоже появляются дефициты.

Проблему "волосопада" может решить прием витаминов. Однако важно помнить, отметил Каюмов, что выписать их может только доктор после осмотра и изучения ваших анализов. В противном случае проблема имеет шансы усугубиться. Также добрать недостающие полезные микроэлементы можно из еды.

Если же дефицитов в организме нет, то красоту и густоту волос можно поддержать "снаружи". Доктор отмечает, что массаж стимулирует приток крови к поверхности головы. Это, в свою очередь, не только укрепляет локоны, но и ускоряет их рост. Также трихолог рассказал о средствах, которые расширяют капилляры и усиливают кровоток.

"К примеру, никотиновая кислота и ее производные, рускус, черный перец, прокапил, анагелин и кофеин", – поделился медик.

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