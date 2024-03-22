Поклонница SHAMAN удивила певца своим голосом

В эти дни Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступает в Санкт-Петербурге. Вчера он спел на сцене главного зала города в БКЗ "Октябрьский". Сначала все шло как обычно: зрители приветствовали певца бурными овациями, а он спел несколько песен. Однако позже, на удивление присутствующих, исполнитель хита "Я русский" предложил что-нибудь исполнить поклоннице из зала.

Ярослав прошел меж зрителей, поднялся на верхний ярус и вручил микрофон девушке по имени Дарья Пронина. Она запела, и зал замер от восхищения. Впрочем, и сам Дронов поразился тому, как спела фанатка. Он отметил, что ее голос "шедевральный".

"Столько талантов, потрясающих талантов в нашей стране!" – восхищенно заявил исполнитель.

Девушка слега засмущалась и пояснила, что она профессиональная исполнительница академии юных певцов Мариинского театра. Попрощавшись с Дарьей, Дронов вручил ей снимок со своим автографом.

В рамках концерта в Северной столице SHAMAN исполнил свои хиты, а также народные песни. Например, бурными аплодисментами зрители встретили композицию "Улетай на крыльях ветра" в исполнении Ярослава.

Ранее сообщалось, что SHAMAN спустился в питерское метро. В вагоне для певца не нашлось места, поэтому всю дорогу он ехал стоя.