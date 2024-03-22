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Пятница 22 марта

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"Поздние выкидыши": Наталья Штурм шокировала поклонников заявлением

Певица рассказала о наболевшем в социальных сетях.

В звездных кругах не принято скрывать подробности своей личной жизни. Однако Наталья Штурм в этом вопросе впереди планеты всей. Еще недавно артистка делилась романтической историей о неком ухажер Альберте, который имеет собственную ювелирную мастерскую. По словам звезды, мужчина сделал ей предложение, и она согласилась. Однако чуть позже Наташа безвозвратно влюбилась в другого мужчину  – ирландского музыканта Дерека Глисона – и укатила к нему за границу. Впрочем, что-то, видимо, пошло не так, и Штурм вернулась к Альберту, который преданно ждал возлюбленную. 

Но на этом "Санта-Барбара", которую певица вывалила в Сеть, не закончилась. Наталья заявила, что очень хотела порадовать своего мужчину и решилась на гименопластику – операцию по восстановлении девственность. 

Казалось, что история, полная интимных подробностей, получила логическое завершение, и Штурм больше ничем не сможет шокировать свою публику. Однако недавно 57-летняя певица выложила в блог снимок и задалась вопросом. 

"А у вас были поздние выкидыши?" – спросила она у своих подписчиков. 

Наталья Штурм. Фото: соцсети/@nataliashturm

Никаких уточнений исполнительница не оставила, однако по заплаканным глазам многие догадались, что знаменитость говорит о себе. Впрочем, в ее жизни уже была похожая ситуация. До этого Штурм рассказывала, что делала аборт, о чем страшно жалеет по сей день. 

Ранее стало известно, что Наталья Штурм считает, что в ее бедах виноваты экстрасенсы. 

22 марта 2024, 17:32
Наталья Штурм. Фото: скриншот YouTube /@HEATshowbiz
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