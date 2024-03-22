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Пятница 22 марта

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Стало известно об уходе 59-летней Маши Распутиной

Стало известно об уходе 59-летней Маши Распутиной

В последнее время певица стала реже появляться на телевидении и вы обществе.

Певица Алла Агеева, которую вся страна знает как Машу Распутину, была настоящим секс-символом 90-х. Фигуристая блондинка часто блистала на сцене в провокационном мини и буквально очаровывала мужчин. Ей страстно подпевали ее хиты "Кружит музыка" и "Я родилась в Сибири" и буквально боготворили. 

Впрочем, и сейчас артистка продолжает свою концертную деятельность. Она все так же ездит по стране с выступлениями и очаровывает не только голосом, но и внешностью. Для своих почти шестидесяти лет Маша выглядит потрясающе: белоснежная улыбка, пухлые губы и минимальное количество морщин. После вопроса журналистов о секретах красоты певицы, стало известно об уходе 59-летней Маши Распутиной.   

Маша Распутина. Фото: скриншот YouTube /@HEATshowbiz

Помимо проверенного косметолога и регулярного спорта, Маша каждый день протирает лицо специальным льдом. Делает она его самостоятельно из лимона, молодого вина и эфирных масел. Это позволяет вернуть коже тонус, объяснила Распутина. 

Маша Распутина. Фото: соцсети/@masharasputina_official

В погоне за красотой исполнительница берется за все возможные инструменты. Например, за зубную щетку. Использовать ее, правда, нужно не по назначению, заявила звезда, а для массажа щек. 

"Залазите внутрь, одной рукой придерживаете щеку и вытягиваете все наверх! Это для овала лица", – поделилась секретом знаменитость. 

Ранее сообщалось, что популярная балерина дала рецепт своей диеты. 

22 марта 2024, 12:48
Маша Распутина. Фото: скриншот YouTube /@paveltochilov677
Редакция
НТВ✓ Надежный источник

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