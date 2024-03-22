Певица Алла Агеева, которую вся страна знает как Машу Распутину, была настоящим секс-символом 90-х. Фигуристая блондинка часто блистала на сцене в провокационном мини и буквально очаровывала мужчин. Ей страстно подпевали ее хиты "Кружит музыка" и "Я родилась в Сибири" и буквально боготворили.

Впрочем, и сейчас артистка продолжает свою концертную деятельность. Она все так же ездит по стране с выступлениями и очаровывает не только голосом, но и внешностью. Для своих почти шестидесяти лет Маша выглядит потрясающе: белоснежная улыбка, пухлые губы и минимальное количество морщин. После вопроса журналистов о секретах красоты певицы, стало известно об уходе 59-летней Маши Распутиной.





Помимо проверенного косметолога и регулярного спорта, Маша каждый день протирает лицо специальным льдом. Делает она его самостоятельно из лимона, молодого вина и эфирных масел. Это позволяет вернуть коже тонус, объяснила Распутина.





В погоне за красотой исполнительница берется за все возможные инструменты. Например, за зубную щетку. Использовать ее, правда, нужно не по назначению, заявила звезда, а для массажа щек.

"Залазите внутрь, одной рукой придерживаете щеку и вытягиваете все наверх! Это для овала лица", – поделилась секретом знаменитость.

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