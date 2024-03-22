"Теперь копия Агаты": сменившую имидж Зепюр Брутян уличили в подражании Муцениеце

Актриса Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным. Они воспитывают общего сына. Кроме того, девушка нашла общий язык с детьми "мажора" от первого брака и хорошо с ними поладила. Казалось бы, идиллию семьи ничто не может нарушить, однако бракоразводный скандал между Агатой Муцениеце и Прилучным тянется годами и никак не завершится. Поклонники, которые трепетно следят за каждым из экс-супругов, периодически втягивают в конфликт и Брутян.

Вот и в этот раз не обошлось без колких комментариев в сторону новой жены Павла. Темноволосая девушка решилась на кардинальную смену имиджа: она осветлила и выпрямила локоны. Результатом, который ей самой невероятно понравился, она поделилась с подписчиками. Некоторые вместо комплиментов решили обвинить актрису в копировании образа Агаты Муцениеце.

"Теперь копия Агаты", "У них с Агатой один парикмахер", "Это ты, Агата?", "А зачем она и правда так подражает бывшей?", – написали под снимком Зепюр.





К слову, были и те, кто поддержал жену Прилучного. Поклонники написали, что звезде сериала "Последний аксель" очень идет новый образ, а пепельный цвет волос подчеркивает глубину карих глаз. Сама Зепюр Брутян никак не реагирует на критику в свой адрес и на провокацию хейтеров не поддается.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце вновь потребовала от Павла Прилучного треть его заработков.