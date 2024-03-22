Тина Канделаки рассказала о проблемах с волосами после двух родов

Известная журналистка и телеведущая Тина Канделаки стала мамой во второй раз 23 года назад. О том периоде она вспоминает с содроганием, в том числе и потому, что беременность отразилась на ее красоте. В частности, у телезвезды начали страшно выпадать волосы. Об этом она рассказала в своем блоге после вопроса от одной из подписчиц.

"Ох, больная тема", – написала в соцсетях ведущая.

Оказалось, что в период счастливого ожидания малыша будни Канделаки омрачал только "волосопад". В какой-то момент она подумала, что совсем облысеет и придется носить парик, вспомнила журналистка.

Впрочем, заниматься самолечением Тина не стала и сразу же обратилась к врачу-трихологу. Специалист рассказал ведущей, как действовать.

"Анализы и грамотный план лечения дали отличный результат", – отметила Канделаки.

Кроме индивидуального лечения, медик назначил звезде массаж и пользоваться пилингами. Такой же совет она дала и своим поклонницам. Также Канделаки отметила, что важно не экономит на средствах для ухода за волосами и регулярно мыть расческу. Кроме того, не стоит забывать про питание, белок очень важен для здоровья локонов, подытожила телеведущая.

Напомним, от первого мужа Андрея Кондрахина Тина Канделаки родила двоих детей: дочь Меланию и сына Кондратия. Сейчас звездным наследникам 24 и 23 года.

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