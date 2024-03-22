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Пятница 22 марта

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В прозрачном платье в необычной позе: пикантные снимки Ирины Шейк попали в Сеть

В прозрачном платье в необычной позе: пикантные снимки Ирины Шейк попали в Сеть

Знаменитость сфотографировалась на диком пляже, в окружении пальм и песка.

Российская супермодель Ирина Шейк покинула шумный мегаполис и отправилась отдохнуть в тропики. На диком пляже среди песков и девственной природы 36-летняя звезда устроила себе пикантную фотосессию.

Ирина предстала на фото в полный рост. Из одежды на модели было полупрозрачное платье длины миди с леопардовым принтом. А вот верхнюю часть купальника она сняла. Снимок селебрити кокетливо подписала фразой "обратно в дикую природу" и дополнила эмодзи.

Ирина Шейк. Фото: соцсети/@irinashayk 

В своем блоге Шейк выложила еще несколько фотографий с отдыха. На одной из них звезда лежит в необычной позе на пляже. На снимке видно, что на лице супермодели нет ни капли косметики. Распущенные влажные волосы она убрала с помощью повязки с леопардовым принтом.

Ирина Шейк. Фото: соцсети/@irinashayk

"Чувственно и сексуально", "Королева!", "Какая красивая женщина!", "Все натуральное", – написали в комментариях поклонники модели. 

На другой фотографии Ирина запечатлена в воде в черно-белом крошечном купальнике, который практически не прикрывал ее грудь. Ракурс сверху добавил снимку откровенности. 

Ирина Шейк. Фото: соцсети/@irinashayk

Пикантным контентом звезда фильма "Геракл" радует своих подписчиков достаточно часто. Однако в основном это профессиональные снимки для журналов. В жизни же Шейк предпочитает комфорт и удобство. Папарацци часто застают модель в городе в широких толстовках и объемных джинсах. Для пляжа модель, судя по всему, решила сделать исключение. 

Ранее стало известно, что Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара".

22 марта 2024, 04:16
Ирина Шейк. Фото: скриншот YouTube /@VogueRussia
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