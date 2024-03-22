В прозрачном платье в необычной позе: пикантные снимки Ирины Шейк попали в Сеть

Российская супермодель Ирина Шейк покинула шумный мегаполис и отправилась отдохнуть в тропики. На диком пляже среди песков и девственной природы 36-летняя звезда устроила себе пикантную фотосессию.

Ирина предстала на фото в полный рост. Из одежды на модели было полупрозрачное платье длины миди с леопардовым принтом. А вот верхнюю часть купальника она сняла. Снимок селебрити кокетливо подписала фразой "обратно в дикую природу" и дополнила эмодзи.

В своем блоге Шейк выложила еще несколько фотографий с отдыха. На одной из них звезда лежит в необычной позе на пляже. На снимке видно, что на лице супермодели нет ни капли косметики. Распущенные влажные волосы она убрала с помощью повязки с леопардовым принтом.





"Чувственно и сексуально", "Королева!", "Какая красивая женщина!", "Все натуральное", – написали в комментариях поклонники модели.

На другой фотографии Ирина запечатлена в воде в черно-белом крошечном купальнике, который практически не прикрывал ее грудь. Ракурс сверху добавил снимку откровенности.





Пикантным контентом звезда фильма "Геракл" радует своих подписчиков достаточно часто. Однако в основном это профессиональные снимки для журналов. В жизни же Шейк предпочитает комфорт и удобство. Папарацци часто застают модель в городе в широких толстовках и объемных джинсах. Для пляжа модель, судя по всему, решила сделать исключение.

Ранее стало известно, что Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара".