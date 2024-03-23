Астролог назвала четыре знака зодиака, которым не повезет

О существовании солнечного и лунного затмения знают все, однако еще существует такое понятие, как коридор затмения. Так называют промежуток времени между первыми двумя явлениями. Как правило он длится две недели. Практикующий астролог Ирина Орлова отмечает, что активность небесных тел имеет сильное влияние на людей. Так, по словам эксперта, четырем знакам зодиака стоит приготовиться к крутым жизненным поворотам, которые произойдут у них в ближайшее время.

Под влиянием коридора затмений в первую очередь окажутся Львы и Раки. Дело в том, что солнце и луна – ведущие планеты этих двух знаков. Астролог отмечает, что этим представителям зодиакальной системы особенно "повезло", ведь перечисленные небесные тела напрямую участвуют в затмениях.

Кроме того, приготовится к разного рода "испытаниям" судьбы стоит Рыбам и Девам. По словам Ирины, эти знаки особенно четко почувствуют влияние коридора затмения. Эксперт рекомендует настроиться заранее и ничему не удивляться в следующие две недели.

Астролог отмечает, что предстоящее явление может сказаться на всех людях. Поэтому ближайшие четырнадцать дней стоит воздержаться от грандиозных планов и действий. Если же дело "горит" и его нужно срочно решить, то лучше заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не по плану.

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