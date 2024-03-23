Что такое весеннее обострение и как с ним бороться

После долгой серой зимы и многослойной одежды выглянувшее, наконец, солнце – словно глоток свежего воздуха. Однако не для всех приход весны ассоциируется с чем-то прекрасным. Многие в этот период замечают у себя упадок сил, апатию и желание сидеть дома. Это и называется весенним обострением. Практикующий психолог Галина Эрнст отмечает, что это непризнанный термин, но это вовсе не означает, что выдуманный.

По словам специалиста, каждый человек уникален, и симптому этого недуга проявляются у всех по-разному. Однако по большей части у всех весеннее обострение появляется из-за несбывшихся надежд, если это можно так назвать. Многие привыкли думать, что наступить март, апрель или май, и жизнь заиграет новыми красками, любовь найдется сама собой, и все проблемы решатся. Когда этого не происходит, человек впадает в уныние.

Чтобы этого не происходило, психолог рекомендует в первую очередь избавится от ожиданий и понять, что без ваших действий ничего не произойдет само по себе. Также Эрнст отметила, что на психоэмоциональное состояние влияет активность. Если вдруг неожиданно почувствовали упадок сил, то пройдитесь немного, и самочувствие улучшится.

По словам эксперта, часто такие состояния связаны с дефицитами витаминов в организме. Чтобы избежать подавленности в весенний период, необходимо регулярно сдавать кровь и проверять, все ли в порядке. Если же апатия и нежелание возвращаться к рутине наблюдаются длительное время, то это повод посетить врача, отметила психолог.

Ранее психолог Литвинцева рассказала, как создать здоровое пространство для развития ребенка