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Суббота 23 марта

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Как понять, что вам врут: психолог поделилась советами

Как понять, что вам врут: психолог поделилась советами

Эксперт отметила, что распознать лжеца можно по его поведению.

На протяжении жизни человек множество раз сталкивается с ложью. Иногда это безобидное утаивание незначительных вещей, но бывают ситуации, когда из-за чьего-то вранья рушится жизнь и отношения. Психолог Наталья Безгина рассказала, как понять, когда вам врут. 

Специалист отмечает, что гораздо проще вывести вруна на чистую воду, если вы с ним близко знакомы. Даже если перед вами человек, который тщательно готовился и репетировал речь, то его выдадут мимика, жесты, нервные подергивание и другие несвойственные спокойному человеку движения. При этом обратите внимание, на чем акцентирует внимание собеседник. Если он настаивает на том, что вы должны ему доверять, а язык тела говорит об обратном, то, скорее всего, перед вами лжец, объяснила специалист. 

Психолог также советует обратить внимание на отдельные части тела. Если глаза человека перед вами бегают, он уводит их в сторону и не смотрит на вас, то есть вероятность, что он что-то скрывает. 

Губы собеседника тоже могут рассказать о многом, отметила Наталья. По ее словам, сжатый рот человека говорит о том, что он боится сказать что-то лишнее. Нервное покусывание сообщает о тревожности собеседника, которое не всегда, но часто может означать, что он обманывает. 

Если есть подозрения, что вам что-то недоговаривают, посмотрите на руки человека. Сцепленные, сжатые в кулаки или спрятанные под столом конечности могут свидетельствовать, что собеседник старается утаить от вас истину. 

Ранее психолог Литвинцева рассказала, как создать здоровое пространство для развития ребенка. 

23 марта 2024, 20:01
Фото:freepik.com
Наталья Смирнова
WomanHit✓ Надежный источник

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