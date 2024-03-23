Кофе или матча - вот в чем вопрос: эксперт рассказала, что полезнее для здоровья

Кофе и матча – крайне популярные напитки. И если первый известен давно, то "латте" из зеленого порошка пришло в Россию относительно недавно и стало невероятно модным. Объединяет эти напитки то, что оба они считаются тонизирующими. Тогда почему сторонники классики не хотят переключаться с кофе, а любители матчи заявляют, что больше не вернутся к первому? Внести ясность взялась нутрициолог Елена Мухина.

Специалист предупредила, что кофе хоть и бодрит организм, он также может быть причиной тревожных состояний. В отличие от матчи, которая расслабляет и нейтрализует активное действие кофеина. При этом первый активно поддерживает работу сердца.

Нутрициолог объяснила, что если в приоритете бодрость, то напиток из зерен поможет добиться этого быстрее. Так как в порошке из листьев зеленого чая содержится в два раза меньше кофеина. При этом матча обеспечит энергией более мягко и без лишнего перенапряжения.

Если же размышлять о питательности, то тут лидирует зеленый напиток. Он содержит много витаминов, антиоксидантов и минералов. Эксперт добавила, что и кофе тоже может быть полезным, если не злоупотреблять им.

А вот тем, кто постоянно сидит на диетах, нутрициолог рекомендует переключиться на матчу. Она напомнила о том, что есть научные доказательства тому, что зеленый чай лучше окисляет жиры и ускоряет метаболизм.

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