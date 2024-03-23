Шопоголизм: эксперт рассказал, как перестать покупать все подряд

Наверняка у каждой была ситуация, когда заскочила в магазин лишь за одной нужной вещью, а вышла с целым пакетом покупок. С появлением в нашей жизни онлайн-магазинов и маркетплейсов ситуация усугубилась. Эксперты отмечают, что только за последние три года количество онлайн-шопоголиков увеличилось на 60 процентов. Психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин считает, что эту проблему можно приравнять к зависимости.

Эксперт отмечает, что импульсивные покупки – нормальное явление. Однако когда они приобретают регулярный характер, то впору бить тревогу. Так, по словам медика, есть несколько способов избавится от шопоголизма.

Первое, что необходимо сделать в борьбе с этой зависимостью – осознать проблему и принять ее наличие. После этого станет понятно, почему спонтанные покупки происходят. Возможно, это заполняет внутреннюю пустоту, компенсирует недостаток радости или помогает справиться с переживаниями. Вашкин рекомендует найти альтернативные варианты, которые помогут закрыть эти потребности. По словам медика, йога, прогулки, посещение музеев станут отличной заменой.

Также эксперт советует проанализировать свои финансы и четко разграничить бюджет. Необходимо выделить определенную сумму, которую вы сможете потратить без вреда для кошелька. Также стоит избегать мест, где чаще всего происходит непредвиденный шопинг.

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