Звезда сериала "Беспринципные" шокировала поклонников пикантным снимком

Известная российская актриса Оксана Акиньшина старается не делать личную жизнь достоянием общественности. О делах любовных, в отличие от многих звезд, она практически не говорит, а вот успехами в карьере делится часто. Например, недавно стало известно, что звезда сериала "Беспринципные" снимется сразу в пяти проектах за этот год.

Впрочем, ленту ее блога изредка все же просачиваются подробности ее частной жизни. Например, поклонники знают о пристрастии Оксаны к спорту и желании иметь подтянутую фигуру. Иногда Акиньшина делится снимками из спортзала, однако последний шокировал даже самых давних фанатов.

Знаменитость, как и прежде, снялась в зеркале спорт зала. В этот раз на актрисе был лишь короткий топ на тонких бретелях и велосипедки, которые из-за светло-бежевого цвета слегка просвечивали. Впрочем, не удивительно, что звезда не стесняется таких пикантных фотографий. Фигура 36-летней артистки действительно выглядит потрясающе: изящные ноги, рельефный упругий пресс и стройные руки.





Глядя на такой снимок, поклонники могли бы сказать, что бойфренду звезды невероятно повезло. Однако имя счастливчика не известно. Некоторое время назад ходили слухи, что артистка крутит тайный роман с Данилой Козловским, однако сами звезды никак не комментировали эту новость.

Ранее сообщалось, что в отношениях Козловского и Акиньшиной заподозрили разлад.