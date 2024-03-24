Не покупайте такую обувь весной: мнение ортопеда

Восточноевропейская весна зачастую капризна и изменчива. В течение дня приветливое солнечное небо может в одну минуту поменяться на неприятный и холодный дождик или даже мокрый снег. Как правильно выбрать обувь и от каких пар лучше отказаться в весенний период, мы попросили рассказать Павла Сергеевича Семиченкова, ортопеда, травматолога, эксперта по лечению вальгуса и осанки, основателя медицинского центра "Кипарис" и сети оздоровительных центров "Кипарис+".





Удобство и гнущаяся подошва – залог здоровья ваших ног

Как это не банально, но покупать стоит только качественную обувь, изготовленную из натуральных или современных синтетических материалов. Для ношения в весенний период с переменчивой погодой лучше отказаться от обуви с тканевым и дышащим верхом, так как такая пара очень скоро промокнет и загрязнится. Поэтому лучше всего свой выбор остановить на достаточно теплой демисезонной обуви с кожаным или искусственным верхом, дополнительно защищенным от влаги с помощью специального напыления или пропиток.

Откажитесь от обуви с негнущейся "дубовой" подошвой. Ношение такой пары неудобно из-за нарушения биомеханики стопы во время процесса хождения. В таких туфлях или ботинках ваша стопа не будет нормально работать, что чревато переутомлением и в перспективе – развитием плоскостопия. Отмечу, что это правило актуально для выбора не только весенней обуви, а пар на любой сезон.

Для обеспечения здоровья наших ног выбирайте гибкую прочную подошву, которая отлично гнется в передних отделах и обладает минимальным перепадом спереди назад или вообще без перепада. Для повседневного ношения лучше отказаться от ношения каблука или танкетки или же выбирать пару с минимальным каблуком. Здоровая стопа не нуждается в каблуке и должна быть гибкой до подошвы, потому что при ходьбе или беге гнется в переднем отделе. Еще одно важное правило – обувь должна обеспечивать движение стопы в голеностопном суставе, то есть голеностопный сустав должен двигаться свободно и без лишних усилий.





Выбираем размер правильно

При покупке обуви помните, что выбранная вами пара не должна болтаться на стопе, а хорошо и надежно фиксироваться на ноге, при этом не сковывая вас в движениях. Для этого важно правильно подбирать размер. Если вы примеряете пару в магазине, убедитесь, что она не слишком обтягивает или слишком свободна. Должен быть небольшой запас места впереди для пальцев. Помните, что ваша обувь должна быть удобной сразу, без необходимости разноски или растягивания. Если что-то мешает или натирает уже на примерке, лучше выбрать другой размер или модель.