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Воскресенье 24 марта

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Что почитать для вдохновения: истории о сильных женщинах со всех уголков мира

В этих книгах подлинные примеры мужества и стойкости.

Уже более 20 лет Музей-усадьба Л. Н. Толстого совместно с компаний Samsung Electronics выступают соучредителями литературной премии "Ясная Поляна". В преддверии нового литературного сезона жюри премии вместе с Samsung подобрали самые запоминающиеся и вдохновляющие истории о сильных женщинах со всех уголков мира. Это романы о поиске своего пути, женской дружбе, любви и материнстве, борьбе с искушением и несправедливостью, которые в разное время входили в списки номинации "Иностранная литература" и "Пропущенные шедевры" премии "Ясная Поляна".

ФИГУРЫ СВЕТА

Фото: издательство &#34;Фантом Пресс&#34;
САРА МОСС

Фантом Пресс, 2022

Пер. с английского: Анастасия Завозова

Эксперты: Наталья Ломыкина

Тончайшая и пронзительная история взросления в особенной атмосфере прерафаэлитизма. Алли умна, прилежна и ведет нескончаемую – и неизменно безуспешную – битву за одобрение и привязанность своей матери. Ее мать Элизабет одержима миссией – накормить страждущих и спасти падших, и воспитание дочерей для нее – это соблюдение правил, дисциплина и аскеза во всем. Даже когда Алли получает стипендию и становится одной из первых женщин, изучающих медицину, мать остается равнодушна к успеху дочери. Но роман Сары Мосс о попытках женщины вырваться из цепей запретов и установок – это не столько история о зарождении феминизма, сколько погружение в мир семьи, где любовь спрятана слишком глубоко.

ВЫГОН

Фото: издательство Ad Marginem Press

ЭМИ ЛИПТРОТ

Ad Marginem Press, 2021

Пер. с английского: Мария Агеева

Эксперты: Лиза Биргер

Литературный дебют, принесший автору, журналистке Эми Липтрот (род. 1984), премию Уэйнрайта за лучшую книгу о природе за 2016 год и премию британского Пен-клуба за лучшую автобиографию (PEN Ackerley Prize) за 2017-й, – это история о побеге из шумного Лондона на заливные луга Оркнейских островов. Изложенная в форме откровенного дневника, она документирует обретение героиней-повествовательницей себя через борьбу с ложными привязанностями (сигареты – кока-кола – отношения – интернет), которые пришли на смену городским опытам с алкоголем и наркотиками. Когда-то юная Эми покинула удаленный остров архипелага на северо-востоке Шотландии, чтобы завоевать столицу королевства, пополнив легион фриланс-работников креативных индустрий. Теперь она совершает путешествие назад, попутно открывая дикую мощь Атлантического океана и примиряя прошлое с настоящим. То, что началось как вынужденная самоизоляция, обернулось рождением новой жизни. Книга стала заметным событием в современной британской прозе, породив моду на полузабытый уголок шотландского побережья.

ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ТЫ ДЫШИШЬ

Фото: издательство &#34;Фантом Пресс&#34;

ФРАНСИШ ДИ ПОНТИШ ПИБЛЗ

Фантом Пресс, 2019

Пер. с английского: Елена Тепляшина

Эксперты: Наталья ЛомыкинаНескладная сиротка Дориш работает на кухне в усадьбе сахарного плантатора на севере Бразилии. Она ничего не знает, кроме господского дома и окружающих его полей с сахарным тростником. Но однажды в доме появляется ее сверстница, дочь хозяина – Граса, красивая, умная и нахальная. Дориш и Граса, девочки из разных миров, оказываются связаны одиночеством в глухом уголке Бразилии, оторванном от всего мира. В каждой из них живет музыка. Одна обладает чудным голосом певчей птицы, а другая сочиняет стихи в такт мелодиям, что звучат внутри нее. И обе мечтают погрузиться в большой мир. Музыка станет их общей страстью, основой их дружбы и соперничества, и единственным способом сбежать от жизни, к которой они, казалось, приговорены. И однажды это удается. Их интимная, изменчивая связь на пару с музыкой определит их судьбу. Роман, охватывающий несколько десятков лет, от 1930-х до наших дней, перемещающийся из дремучего бразильского захолустья в сверкающий огнями опасный Рио-де-Жанейро, а затем в Голливуд, полон музыки. Самба, разухабистая и камерная, громкая и едва слышная, звучит с каждой страницы этой книги.

ИСКУССТВО ТЕРЯТЬ

Фото: издательство Livebook

АЛИС ЗЕНИТЕР 

Livebook, 2022

Пер. с французского: Нина Хотинская

Эксперты: Анна Бабяшкина

Сильная и откровенная сага о трех поколениях одной семьи, прошедшей три войны, сменившей континенты. "Искусство терять" – роман о том, какую цену платят наши потомки за выбор, который делаем мы. Наима почти ничего не знает об Алжире – родине ее предков. Она не понимает арабского, не увлекается национальной кухней и не видит ценности в семейных безделушках. Ее дедушка с бабушкой бежали из государства, разоренного гражданской войной. Их детям пришлось отречься от прошлого и своей культурной идентичности, чтобы получить шанс на будущее во Франции. Теперь Наима отправляется в самостоятельное путешествие в Алжир, где обнаруживает, что с этой страной ее связывает гораздо больше, чем она ожидала. История о том, как мы продолжаем жить перед лицом утраты: утраты страны, идентичности, языка, связей. О наследии колониализма, иммиграции, о семье и войне.

ОТЧАЯННЫЕ ХАРАКТЕРЫ

Фото: издательство Livebook

ПОЛА ФОКС 

Livebook, 2022

Пер. с английского: Евгения Макарова

Всё началось с бездомного кота. Софи Бентвуд захотела угостить его молоком, поделиться с несчастным толикой своего благополучия, столь недосягаемого для многих её соседей по Бруклину. А кот укусил её за руку. И череда заурядных, но притом зловещих событий начинает терзать супругов Бентвудов. Ожидание анализов на бешенство становится настоящей мукой и испытанием для всех: для самой Софи, её мужа, их друзей. Обнажаются все разломы и бездны "образцового" брака Бентвудов, проблемы в отношениях Софи с миром и с самой собой. Роман погружает читателя в тревожную атмосферу психологических фильмов Бергмана и триллеров Хичкока и держит в невероятном напряжении до самого конца.

Впервые опубликованные в 1970 году и получившие широкое признание "Отчаянные характеры" по праву считаются вершиной американского реализма.

ВЕГЕТАРИАНКА

Фото: издательство &#34;АСТ&#34;

ХАН ГАН 

АСТ, 2018

Пер. с корейского: Ли Сан Юн

Эксперты: Ирина Архарова

Кроткой и полностью подчиненной своему мужу Ёнхе снятся жестокие, кровавые и тревожные сны, так или иначе связанные с сырым мясом. Она принимает решение стать вегетарианкой, и это приводит в бешенство и мужа, и отца девушки, запуская цепь необратимых событий, имеющих далеко идущие последствия, которые никто из героев не мог даже предположить. В то же время мужа сестры Ёнхе преследует видение – любовная сцена между мужчиной и женщиной, чьи тела сплошь разрисованы цветами. Вскоре он понимает, что в образе мужчины видит себя, а в образе этой женщины может представить только Ёнхе. В романе три части и три рассказчика: муж Ёнхе, муж ее сестры и сама ее сестра. Каждый из них по-своему оценивает происходящее с героиней, но никто уже не может остановить стремительную метаморфозу ее души.

ЖЕНСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ

Фото: издательство Livebook

МЕГ ВУЛИЦЕР 

Livebook, 2021

Пер. с английского: Александра Глебовская

Эксперты: Анна Бабяшкина

Вызвать восхищение того, кем восхищаешься сам – глубинное желание каждого из нас. Это может определить всю твою последующую жизнь. Так происходит с 18-летней первокурсницей Грир Кадецки. Ее замечает знаменитая феминистка Фэйт Фрэнк – ей 63, она мудра, уверена в себе и уже прожила большую жизнь. Она видит в Грир нечто многообещающее, приглашает ее на работу, становится ее наставницей. Но со временем роли лидера и ведомой меняются…
"Женские убеждения" – межпоколенческий роман о главенстве и амбициях, об эго, жертвенности и любви, о том, каково это – искать свой путь, поддержку и внутреннюю уверенность, как наполнить свою жизнь смыслом.

КОНТУР

Фото: издательство Ad Marginem Press

РЕЙЧЕЛ КАСК 

Ad Marginem Press, 2020

Пер. с английского: Светлана Кузнецова

Эксперты: Анастасия Толстая, Лиза Биргер

Роман современной канадско-британской писательницы Рейчел Каск (род. 1968), собравший множество премий, состоит из десяти встреч и разговоров. Нестерпимо жарким летом в Афинах главная героиня, известная романистка, читает курс creative writing. Ее новыми знакомыми и собеседниками становятся соседи, студенты, преподаватели, которые охотно говорят о себе – делятся своими убеждениями, мечтами, фантазиями, тревогами и сожалениями. На фоне их историй словно бы по контрасту вырисовывается портрет повествовательницы – женщины, которая учится жить с сознанием большой потери. "Контур" – первый роман трилогии, изменившей представления об этой традиционной литературной форме и значительно расширившей границы современной литературы.

ВАЛЕНТАЙН

Фото: издательство Inspiria

ЭЛИЗАБЕТ УЭТМОР 

Inspiria, 2021

Пер. с английского: Виктор Голышев

Эксперты: Ирина Бачкало

Какова судьба женщин в мире, который принадлежит мужчинам? И насколько тяжело поднять голову и начать наконец бороться за справедливость? Об этом роман Элизабет Уэтмор "Валентайн" – роман невероятной силы, мощный и праведно яростный. Америка, 70-е годы. Нефтяной бум проносится по Техасу, подобно торнадо, обещая мужчинам невиданные доселе богатства. Женщинам он сулит лишь отупевших от нежданной прибыли и беспробудного пьянства мужчин. Утром после Дня святого Валентина четырнадцатилетняя Глория Рамирес появляется на пороге фермы Мэри Роз – избитая, напуганная, умоляющая о помощи. Весть о том, что ее изнасиловал белый нефтяник быстро разносится по маленькому городку, но мало кто верит словам Глори.

ВРЕМЯ СВИНГА

Фото: издательство &#34;Эксмо&#34;

ЗЭДИ СМИТ  

Пер. с английского: Макс Немцов, 2018

Эксперты: Юлия Раутборт

Делает ли происхождение человека от рождения ущербным, уменьшая его шансы на личное счастье? Этот вопрос в центре романа Зэди Смит, одного из самых известных британских писателей нового поколения. "Время свинга" – история личного краха, описанная выпукло, талантливо, с полным пониманием законов общества и тонкостей человеческой психологии. Героиня романа, проницательная, рефлексирующая, образованная девушка, спасаясь от скрытого расизма и неблагополучной жизни, разрывает с домом и бежит в мир поп-культуры, загоняя себя в ловушку, о существовании которой она даже не догадывается. Смит тем самым говорит: в мире не на что положиться, даже семья и близкие не дают опоры. Человек остается один с самим собой, и, какой бы он выбор ни сделал, это не принесет счастья и удовлетворения. За меланхоличным письмом автора кроется бездна отчаяния.

СЕРДЦЕ

Фото: издательство No Kidding Press

МАЛИН КИВЕЛЯ 

No Kidding Press, 2021

Пер. с шведского: Лида Стародубцева

Эксперты: Лиза Биргер

Главная героиня романа "Сердце" – мать новорожденного, у которого в первые дни жизни обнаружен порок сердца. Необходимую операцию несколько раз откладывают из-за нехватки мест в больнице. Состояние младенца оценивают как некритичное, но героиня выхватывает из потока информации только то, что подтверждает ее опасения: столько детей умирает, стольким операция не помогает. Из родильного отделения ее и сына переводят в детскую больницу, откуда она отлучается лишь на пару часов в сутки, чтобы в темноте побродить по зимнему Хельсинки – по одному и тому же маршруту вдоль застывшего залива. Малин Кивеля в емких, сдержанных образах большого эмоционального потенциала описывает больничную рутину и равнодушно-заботливый персонал, застывший в морозной темноте город, состояние неустойчивости между обычной жизнью и охватившей мир тревогой. "Сердце" – роман-кризис, укорененный в повседневности, феминистское высказывание о телесности и материнстве.

ВЕДИ СВОЙ ПЛУГ ПО КОСТЯМ МЕРТВЕЦОВ

Фото: издательство Inspiria

ОЛЬГА ТОКАРЧУК 

Inspiria, 2020

Пер. с польского: Ирина Адельгейм

Эксперты: Юлия Раутборт , Ирина Кравцова

Удивительная многослойность – визитная карточка нобелевского лауреата Ольги Токарчук, чьи тексты никогда не бывают простыми. Детектив, философия, аллюзии и пронзительная глубина лесных пейзажей… "Веди свой плуг по костям мертвецов" – это история героини с особым взглядом на привычное, чей внутренний мир мы разгадываем, словно по натальным картам.
Во многих смыслах это роман-расследование. В своем тексте Токарчук затейливо шагает по точкам противоположной полярности: жизнь и смерть, случайное существование и предначертанность, человек и природа, охотник и жертва.
Кто имеет право жить, а кто – убивать? И кому дается власть определить это?

24 марта 2024, 04:04
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