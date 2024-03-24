Как и зачем хвалить ребенка: главный секрет воспитания успешной личности

Родители играют ключевую роль в жизни каждого ребенка. Они учат его сидеть, ходить, как держать ложку и многое другое. Даже, когда ребенок становится старше, ему необходимо присутствие родителей рядом, объятия, забота и их добрые слова. Именно родители помогают детям обрести уверенность в себе.





Важность похвалы



Дети считывают настроение родителей не только по тому, что они говорят, но и как. К сожалению, в суете и спешке родители забывают о таком шикарном инструменте воспитания, как похвала. Это самый лучший и всем доступный инструмент для развитию ребенка: он быстрее изучает новое, не боится ошибаться. Благодаря добрым словам мамы и папы, дети не боятся идти вперед, они уверены, что смогут добиться цели.

Родители могут не только вдохновить, но обрубить все дороги своей строгой, грубой оценкой происходящего. Они, скорее, укажут на ошибки, чем скажут добрые слова. Одно жесткое выражение останавливает ребенка в его деятельности, он теряет врожденный интерес к изучению и исследованию нового.

Как хвалить?

Важно замечать достоинства и успехи. Когда родители акцентируют внимание даже на малейших достижениях ребенка, он видит, что его ценят, любят, уважают. И ему захочется делать больше и лучше.

Главное, чтобы похвала была искренней и не однобокой. Рассмотрим пару примеров:

Ребенок вымыл вашу машину.

Поддерживающая похвала: «Спасибо, дорогой, что вымыл мою машину. Она блестит как новая!».

Вывод ребенка: Я постарался, сделал работу хорошо и получил признание. Оказывается, это приятно.

Бесполезная похвала: Ты – молодец!

2. Ребенок нарисовал для родителя поздравительную открытку.

Поддерживающая похвала: «Спасибо, мне очень нравится! Ты придумал оригинальное поздравление и нарисовал красивый рисунок».

Вывод ребенка: У меня есть способности и вкус. Буду пробовать еще!

Бесполезная похвала: Ты такой выдумщик!

3. Ребенок сочинил стихотворение и ждет оценки родителей.

Поддерживающая похвала: Очень проникновенно! Твое стихотворение тронуло мое сердце.

Вывод ребенка: Ух ты! У меня неплохо получается сочинять стихи!

Бесполезная похвала: Я и не знала, что ты умеешь писать стихи!

Компенсировать недостатки

Люди склонны больше замечать недостатки друг друга. Находить достоинства в другом человеке и говорить ему об этом намного сложнее.

Если постоянно говорить ребенку: «Ты нытик!», то он все чаще будет добиваться внимания родителей именно таким образом.

Каждый родитель может провести простой тест: посчитать сколько раз за день он похвалил ребенка, сколько поругал. Так будет видна реальная картина общения в семье.

Недостатки есть у каждого человека. Если больше говорить о достоинствах, то у ребенка будет больше желания их развивать.

Похвала имеет огромную силу. С ее помощью можно формировать самооценку ребенка. Это и является главным секретом воспитания успешной личности.

Когда родители обращают внимание на мелочи, замечают достижение ребенка, так они помогают ему сформировать свою уверенность, создают тот фундамент, который даст опору во взрослой жизни.

7 правил защиты ребенка от педофила

За последние 5 лет число сексуальных преступлений в отношении детей выросло более чем на 40%. Защитить ребенка от педофилов и исключить малейший шанс полового насилия в его отношении – важнейшая задача родителей. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь:

1. Обучение. Научите ребенка правилам личной безопасности:

не говори с незнакомыми взрослыми. Если к тебе приблизился незнакомый человек, пытается с тобой заговорить или предложить что-то (мороженное, посмотреть котят, пойти в гости и т.д.), необходимо сразу же убежать и сообщить об этом родителям, или другому взрослому, которому ты доверяешь;

не пускай никого в квартиру без разрешения родителей. Если кто-то, кого ты не знаешь, стучится в дверь, необходимо не открывать ее и сразу же сообщить об этом родителям;

не заходи с незнакомцами в лифт, подъезд и другие замкнутые пространства. Если кто-то заходит за тобой, например, в лифт, нужно быстро из него выйти, а после выбежать из подъезда;

не садись в машину к тем, кого не знаешь. Если кто-то незнакомый предлагает отвезти или просит помочь найти путь куда-то, необходимо сразу же убежать и сообщить об этом родителям.

2. Обращение за помощью.

Важно научить ребенка просить помощи у других людей в случае опасности. Например, ему нужно знать, что можно позвонить родителям или в полицию, если кто-то пытается приблизиться к нему или сделать что-то неподобающее. Нужно, чтобы он не стеснялся и доверял своей интуиции.

3. Определение границ.

Объясните ребенку, какие типы прикосновений являются неприемлемыми, что никто не должен трогать его в определенных местах тела и как реагировать, если такое происходит. Расскажите ему о праве на личное пространство и что у него есть возможность сказать "нет", когда он не хочет, чтобы к нему прикасались.

4. Общение и доверие.

Установите с ребенком открытые, доверительные отношения, чтобы он мог свободно говорить о своих чувствах и опасениях. Также отметьте, что, если кто-то его просил никому не говорить о чем бы то ни было, он может и должен рассказать об этом вам. Проведите разговор о том, что половое насилие неприемлемо и что ребенок всегда может прийти к вам с проблемой.

5. Контроль за окружением.

Важно отслеживать, с кем ваш ребенок общается и как он проводит время. Внимательно относитесь к людям, с которыми он контактирует, убедитесь, что они достаточно безопасны. Часто именно люди из ближнего круга семьи совершают такие преступления, они имеют доступ к ребенку и пользуются доверием.

6. Наблюдение за онлайн-активностью.

Будьте внимательны к тому, как ребенок использует интернет и социальные сети. Объясните ему о возможных опасностях и установите правила для безопасного использования онлайн-ресурсов.

7. Обучение других членов семьи.

Убедитесь, что все члены семьи, которые контактируют с ребенком, знают о правилах безопасности и готовы прийти на помощь.

Чтобы ребенок понял и усвоил правила, в разговоре руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. Будьте понятны и доступны. Используйте простые слова и язык, понятный ребенку. Объясните, что это делается для его безопасности и что некоторые взрослые могут быть недобросовестными или опасными.

2. Можете использовать при разговоре рисунки или игрушки, например, чтобы наглядно продемонстрировать места, которых не должен касаться посторонний или устроить ролевую игру для закрепления алгоритма действий при встрече с подозрительным взрослым.

3. Ведите разговор спокойно и убедительно, поддерживая зрительный контакт.

Важно подчеркнуть, что все эти правила необходимы для того, чтобы ребенок оставался в безопасности и чувствовал себя уверенно. Родители должны регулярно обсуждать с ним эти вопросы, ведь только так можно обеспечить его защиту и благополучие.

Не забывайте, что эти рекомендации помогают научить ребенка определять и предотвращать потенциальные опасности, но никогда не могут гарантировать 100% защиту. Поэтому очень важно поддерживать открытое общение и обеспечивать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что всегда может прийти к вам за помощью и поддержкой.