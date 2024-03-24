Не нужен спортзал и инвентарь: пять упражнений для эффективного сжигания жира

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил ШвыдкойНа церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQАнита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировкиФилипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки

Лента новостей

Воскресенье 24 марта

12:23Не нужен спортзал и инвентарь: пять упражнений для эффективного сжигания жира 08:08Как и зачем хвалить ребенка: главный секрет воспитания успешной личности 04:04Что почитать для вдохновения: истории о сильных женщинах со всех уголков мира 22:46Гороскоп на май 2024 года от Василисы Володиной 20:01Как понять, что вам врут: психолог поделилась советами 17:12Пенсия за май 2024 - график выплат на карту Сбербанка 15:58Кофе или матча - вот в чем вопрос: эксперт рассказала, что полезнее для здоровья 12:05Звезда сериала "Беспринципные" шокировала поклонников пикантным снимком 08:01Шопоголизм: эксперт рассказал, как перестать покупать все подряд 04:28Что такое весеннее обострение и как с ним бороться 01:11Погода в Сочи на май 2024 года 01:01Астролог назвала четыре знака зодиака, которым не повезет 18:41Погода на май 2024 в Санкт-Петербурге 18:37Налоговая заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова 17:32"Поздние выкидыши": Наталья Штурм шокировала поклонников заявлением 16:1582-летний Лев Лещенко рассказал, что скоро может уйти со сцены 14:27Виктория Боня рассказала об угрозах со стороны бывшего жениха 14:18Погода на май 2024 в Москве и Московской области 13:30Тина Канделаки рассказала о проблемах с волосами после двух родов 12:48Стало известно об уходе 59-летней Маши Распутиной 11:55Поклонница SHAMAN удивила певца своим голосом 11:22"Теперь копия Агаты": сменившую имидж Зепюр Брутян уличили в подражании Муцениеце 10:42Ольге Бузовой в гостях у шамана настучали в бубен 04:16В прозрачном платье в необычной позе: пикантные снимки Ирины Шейк попали в Сеть 01:42Массаж и витаминные средства: трихолог рассказала, как справиться с выпадением волос 20:56Весенняя мода 2024 для женщин за 50: советы по созданию стильного образа 18:48Стало известно, сколько сын Маслякова зарабатывает на КВН: огромные деньжищи 18:08Стилист Зверев раскритиковал внешний вид зрителей Большого театра 16:59Снизошел до простого народа: SHAMAN спустился в метро и прокатился вместе с петербуржцами 16:23К чему снятся куриные яйца женщине: толкования в популярных сонниках 15:54Стало известно, как Петросян и Брухунова назвали новорожденную дочь 15:23Звезда сериала "Счастливы вместе" сделала заявление об отъезде из России 13:26 Александр Ревва может лишиться бизнеса в России 13:16Какой будет курс доллара в мае 2024 года 12:47"Благодаря обману": Юрий Стоянов перестал скрывать правду о семье 12:08Молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью 11:36"Ложилась на стол и корчилась": подруга Семенович рассказала о страшных мучениях певицы 10:49Дарья Мороз рассказала, как побороть эмоциональное выгорание 10:41Встал на одно колено: экс-участник "Фабрики звезд" сделал предложение Волочковой 03:45Когда нужно просыпаться: эксперт рассказал о правилах утреннего подъема 00:25Болезни растений: от чего обязательно защитить растения в саду и огороде 18:58Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров "Летучего корабля" 18:12"Пусть извинится нормально": покусанная Кологривым девушка сделала заявление 17:36Елена Блиновская лишилась возможности заказывать блюда в СИЗО 16:03"Я не готова быть бабушкой": певица Варвара отреклась от своих внуков 15:33Все ли средства хороши: как избавиться от пигментных пятен 14:31Какой будет курс евро в мае 2024 года 14:18Певица Женя Малахова объявила о второй беременности 14:0664-летняя Лариса Вербицкая рассказала, как поддерживает себя в форме 13:31"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном
1370
800
true

Не нужен спортзал и инвентарь: пять упражнений для эффективного сжигания жира

Не нужен спортзал и инвентарь: пять упражнений для эффективного сжигания жира

Эти упражнения помогут тем, кто мечтает о здоровом и стройном теле.

В погоне за стройным и здоровым телом женщины выбирают разные пути. Но именно спорт в комбинации со здоровым питанием – лучшее решение, эффективность которого доказана и учеными, и множеством женщин. Однако посещать спорт зал в череде будней и хлопот по дому могут не все. Тогда на помощь приходят домашние тренировки. Вот пять упражнений, которые сожгут весь ваш жир и приведут тело в порядок. 

Стульчик

Это простое упражнение отлично прокачает ваши ноги, пресс и ягодицы. Для его выполнения понадобится только стена. Встаньте спиной к плоской устойчивой поверхности и присядьте, чтобы ваши ноги в коленях создавали угол в 90 градусов. Руки можно вытянуть перед собой. Стойте в этом положении столько, сколько получится. 

Планка

Известное всем упражнение "Планка" отлично нагружает руки и задействует все мышцы тела. Для его выполнения нужно принять упор лежа, как при отжиманиях. Тело от ног до головы должно создавать единую линию. Старайтесь не прогибаться в пояснице и не поднимать таз. 

Велосипед

Все мы в детстве активно крутили ногами, лежа на спине. Теперь это упражнение поможет нам скинуть лишний вес. Ложитесь на ровную поверхность, поднимите ноги под прямым углом к телу и двигайте ими, будто крутите педали. 

Наклоны в стороны

Это динамичное упражнение поможет избавиться от "спасательного круга" на животе. Все, что нужно – встать ровно и поочередно совершать наклоны во все четыре стороны. Главное – не уводите таз при движении, он должен быть зафиксирован и оставаться на месте. 

Прыжки

Это активное кардиоупражнение способно сжечь до 200 калорий за 15 минут. А выполнять его проще простого. Исходная позиция: ноги вместе, руки по швам. Начинайте прыгать, хлопая руками над головой и разводя ноги чуть шире плеч. 

Ранее мы рассказывали, что будет, если приседать каждый день. 

24 марта 2024, 12:23
Фото:unsplash.com
Наталья Смирнова
Клео.ру✓ Надежный источник

Как и зачем хвалить ребенка: главный секрет воспитания успешной личности

Как и зачем хвалить ребенка: главный секрет воспитания успешной личности
Как вырастить малыша достойно рассказывает мама 17 детей, общественный деятель, автор тренингов и книг, основательница Школы МегаМамы, женский коуч, эксперт федеральных каналов Валентина Красникова.

Что почитать для вдохновения: истории о сильных женщинах со всех уголков мира

Что почитать для вдохновения: истории о сильных женщинах со всех уголков мира
В этих книгах подлинные примеры мужества и стойкости.

Как понять, что вам врут: психолог поделилась советами

Как понять, что вам врут: психолог поделилась советами
Эксперт отметила, что распознать лжеца можно по его поведению.

Кофе или матча - вот в чем вопрос: эксперт рассказала, что полезнее для здоровья

Кофе или матча - вот в чем вопрос: эксперт рассказала, что полезнее для здоровья
Оба напитка крайне популярны, но не все знают о их свойствах.

Звезда сериала "Беспринципные" шокировала поклонников пикантным снимком

Звезда сериала "Беспринципные" шокировала поклонников пикантным снимком
Актриса засветила стройную фигуру в блоге.

Шопоголизм: эксперт рассказал, как перестать покупать все подряд

Шопоголизм: эксперт рассказал, как перестать покупать все подряд
С появлением в нашей жизни маркетплейсов количество онлайн-шопоголиков в разы выросло

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех