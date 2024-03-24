Не нужен спортзал и инвентарь: пять упражнений для эффективного сжигания жира

В погоне за стройным и здоровым телом женщины выбирают разные пути. Но именно спорт в комбинации со здоровым питанием – лучшее решение, эффективность которого доказана и учеными, и множеством женщин. Однако посещать спорт зал в череде будней и хлопот по дому могут не все. Тогда на помощь приходят домашние тренировки. Вот пять упражнений, которые сожгут весь ваш жир и приведут тело в порядок.

Стульчик

Это простое упражнение отлично прокачает ваши ноги, пресс и ягодицы. Для его выполнения понадобится только стена. Встаньте спиной к плоской устойчивой поверхности и присядьте, чтобы ваши ноги в коленях создавали угол в 90 градусов. Руки можно вытянуть перед собой. Стойте в этом положении столько, сколько получится.

Планка

Известное всем упражнение "Планка" отлично нагружает руки и задействует все мышцы тела. Для его выполнения нужно принять упор лежа, как при отжиманиях. Тело от ног до головы должно создавать единую линию. Старайтесь не прогибаться в пояснице и не поднимать таз.

Велосипед

Все мы в детстве активно крутили ногами, лежа на спине. Теперь это упражнение поможет нам скинуть лишний вес. Ложитесь на ровную поверхность, поднимите ноги под прямым углом к телу и двигайте ими, будто крутите педали.

Наклоны в стороны

Это динамичное упражнение поможет избавиться от "спасательного круга" на животе. Все, что нужно – встать ровно и поочередно совершать наклоны во все четыре стороны. Главное – не уводите таз при движении, он должен быть зафиксирован и оставаться на месте.

Прыжки

Это активное кардиоупражнение способно сжечь до 200 калорий за 15 минут. А выполнять его проще простого. Исходная позиция: ноги вместе, руки по швам. Начинайте прыгать, хлопая руками над головой и разводя ноги чуть шире плеч.

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