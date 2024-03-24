Психолог рассказала, почему Нюша вернулась к мужу

Несколько месяцев назад общественность начала бурно обсуждать личную жизнь певицы Нюша. Многие заподозрили разлад в семье звезды. Исполнительница появлялась на официальных мероприятиях без кольца. Кроме того, в Сети поклонники обнаружили фото мужчины, который был поразительно похож на супруга певицы Игоря Сивова. На кадрах он целовал другую женщину.

Сама Нюша не высказывалась об этой ситуации. А недавно стало известно, что исполнительница улетела обратно к своему мужу в ОАЭ, опять же не объяснив, что сподвигло ее простить неверного партнера. О возможных причинах такого поведения знаменитости высказалась психолог Екатерина Корендясева.

"Нюша могла дать шанс Игорю, считая, что они способны преодолеть проблемы и стать счастливее", – поделилась своим мнением специалист.

Кроме того, отмечает эксперт, за долгие годы брака у людей формируется привязанность. У Нюши и ее мужа могут быть общие жизненные цели, воспоминания и идеи, которые не позволяют певице оставить в прошлом этот жизненный этап.

Так же, по словам Екатерины, причина может быть еще проще – банальное желание сохранить семью. Для многих ценности брака важнее всего остального. Такие люди, как правило, готовы простить измену и предательство, пояснила психолог.

Ранее певица Нюша рассказала, зачем обращалась за помощью к картам Таро.