Звезду фильма "А зори здесь тихие" экстренно госпитализировали

Исполнивший роль старшины Васкова из фильма "А зори здесь тихие" актер Андрей Мартынов был экстренно госпитализирован. Из дома 78-летнего артиста увезли на скорой помощи в НИИ имени Склифосовского. Мужчине стало плохо неожиданно, врачи диагностировали у него язву двенадцатиперстной кишки.

Сообщается, что артист и раньше жаловался на здоровье. Подробностями о проблеме мужчина в деталях делился с коллегами. Они так устали от рассказов Мартынова, что стали над ним посмеиваться. Впрочем, сейчас, вероятно, им стало стыдно, ведь артист нисколько не преувеличивал тяжесть своего состояния.

К слову, надеяться, кроме как на коллег, Андрею Леонидовичу не на кого. Артист давно живет в одиночестве. Его единственный сын уехал за границу и в Европе воспитывает детей.

Напомним, Мартынов был долгие годы женат на Франциске Тун, с которой он познакомился в Германии. Там у них родился ребенок, который и сейчас живет в Берлине с супругой Моникой. Семь лет назад Андрей Мартынов развелся с Тун и с тех пор живет один.

Актер был невероятно популярен в советское время. Сыграв больше 40 ролей, блестяще воплотив образы в фильмах "А зори здесь тихие", "Битва за Москву" и многих других, он получил звание народного артиста России. Кроме того, он был актером дубляжа.

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