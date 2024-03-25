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Понедельник 25 марта

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Актриса Лужина рассказала, из-за чего отдала сына в интернет

Актриса Лужина рассказала, из-за чего отдала сына в интернет

Звезда заявила, что знает себе цену, как матери.

Лариса Лужина в свое время добилась небывалых успехов в карьере. После того как она блестяще воплотила героев в фильмах "На семи ветрах" и "Вертикаль", каждый режиссер мечтал заполучить ее в свою киноленту. Однако семейная жизнь Лужиной была не такой безупречной. Знаменитость четырежды была замужем, родила сына, а затем сдала его в интернат. 

Сама Лариса жалеет совершенной много лет назад ошибке. Она заявила, что отец ребенка был против, чтобы мальчика воспитывал ее новый муж. Сама же Лужина продолжала строить карьеру и зарабатывать деньги. Разрываться между бесконечными гастролями и материнством было невыносимо, рассказала актриса. 

"Я с ним не занималась совсем, только зарабатывала деньги, чтобы можно было его воспитывать, кормить, одевать", – объяснила свой поступок знаменитость. 

Домой актриса забирала сына только на выходные. Она заявила, что когда была дома, то с удовольствием общалась с Павлом, но идеальной матерью себя не считает. Лужина вспомнила, что каждый раз мальчик становился грустным и вялым, когда наступал понедельник. 

Сын Ларисы Лужиной вернулся жить домой только спустя два года. После этого он никогда не откровенничал и отстранился от матери. Актриса считает, что решение сдать ребенка в интернат разрушило между ними отношения. 

Ранее Лариса Лужина рассказала о судьбе болгарской недвижимости. 

25 марта 2024, 10:50
Лариса Лужина. Фото: соцсети/@lluzhina
Наталья Смирнова
7Дней.ру✓ Надежный источник

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