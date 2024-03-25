Больная онкологией Кейт Миддлтон успокоила своих детей

В конце прошлого года Кейт Миддлтон сделала заявление о плановой операции и пропала со всех радаров. До сих пор о принцессе Уэльской не было слышно ничего, что только усиливало волнение британской общественности. Многие считали, что королевская семья скрывает что-то страшное о любимой народом принцессе. Поставила точку в череде сплетен и домыслов сама Кейт. Она записала видео, в котором сообщила, что ей диагностировали рак.

Многих эта новость шокировала, хоть некоторые и подозревали такой исход "пропажи" Миддлтон. Сама же принцесса заявила, что старалась до последнего держать диагноз в тайне, чтобы не травмировать детей. Только после того, как семья все объяснила наследникам и смогла их успокоить, было решено объявить о болезни общественности.

"Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи таким образом, чтобы это было понятно для них", – поделилась королевская особа.

Напомним, о своем недуге жена Уильяма заявила в минувшую пятницу. Она рассказала, что заболевание обнаружили, когда брали анализы после операции. Какой именно вид рака у Миддлтон, она не рассказала. Сейчас принцесса проходит профилактическое лечение химиотерапией. Она назвала последние несколько месяцев "невероятно тяжелыми".

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии здоровья.