Люся Чеботина осудила тех, кто не соблюдает общенациональный траур

В свете трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус Сити Холл", где случился теракт, приведший к многочисленным жертвам и пострадавшим, реакция общественности и знаменитостей на это событие стала предметом внимания. Одним из примеров стало действие популярной певицы Люси Чеботиной, которая приняла решительные меры в отношении своего присутствия в социальных сетях.

Люся Чеботина выразила свое неодобрение к тем, кто продолжал публиковать развлекательный контент в социальных сетях в период общенационального траура. Певица подчеркнула серьезность момента, отписавшись от аккаунтов, недавние публикации которых она, вероятно, сочла демонстрацией неуважения к памяти погибших и пострадавших в результате трагедии.

В своем заявлении Люся была кратка:

"Кто постит публикации, словно ничего не произошло. Отписалась, надеюсь на понимание".

Люся Чеботина не ограничилась лишь символическим жестом в социальных сетях. Ранее она также выразила свои соболезнования семьям и близким погибших, а также пообещала оказать моральную и финансовую поддержку нуждающимся.