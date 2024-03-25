Фанаты нашли пророческие для "Крокуса" строки в песне группы "Пикник"

Поклонники группы"Пикник" нашли в их новой песне пророческие строки. За несколько недель до случившегося музыканты презентовали трек, слова которого теперь выглядят предсказанием трагедии. Фанаты думают, что коллектив мог что-то предчувствовать.

"Ничего, ничего не бойся. Ни огня, ни звенящую тень. Утром кровью своей умойся, и встряхни расцветающий день", – поют музыканты в припеве.

Конечно, это всего лишь домыслы. Сами исполнители объяснили, что песня рассказывает не о трагедии, а о человеке, который находится в поисках своего места в мире. "Ничего не бойся" – напутствие тому, кто столкнулся с трудностями, ища себя.

Вокалист группы Эдмунд Шклярский рассказал, что он сочинил эту песню еще в 2019 году. Но она не подходила ни к одному альбому. А совсем недавно все же увидела свет и должна была прозвучать перед зрителями в зале "Крокуса".

Другую песню группы "Пикник" в своем блоге опубликовал Дмитрий Медведев. Он высказался о произошедшей трагедии.

Напомним, 22 марта в здание "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные преступники и расстреливали людей. Это произошло за несколько минут до начала концерта группы "Пикник". Выступление должно было пройти в зале вместимостью больше шести тысяч человек. На официальном сайте музыкантов сообщается, что все билеты были распроданы.