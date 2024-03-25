Хэтэуэй объяснила, почему "Интерстеллар" - один из лучших фильмов в ее карьере

В недавнем интервью Энн Хэтэуэй поделилась воспоминаниями о том, как работа с Кристофером Ноланом помогла ей пережить сложный период в ее карьере. Актриса вспомнила, как в 2010-х годах, несмотря на получение "Оскара" за роль в фильме "Отверженные", она столкнулась с серьезной критикой в интернете, которая отразилась на ее профессиональной деятельности. По словам Хэтэуэй, многие не хотели предлагать ей роли из-за "токсичности" ее образа в Сети.

Однако Нолан предложил ей значимую роль в своем фильме "Интерстеллар" (2014), который актриса назвала одним из лучших проектов в ее карьере. Работа с Ноланом, по словам Хэтэуэй, помогла ей не потерять импульс в карьере и преодолеть сложности. Актриса выразила благодарность режиссеру за поддержку в тот момент, подчеркивая, что не уверена, осознавал ли он тогда, насколько значимой была его поддержка для ее дальнейшего развития.

Энн Хэтэуэй также поделилась своими мыслями о преодолении трудностей и важности оставаться смелым человеком, несмотря на страх быть замеченным и критикованным. Она подчеркнула, что актерство требует готовности рисковать и предлагать зрителю нечто ценное.

Напомним, в фильмографии Энн Хэтэуэй немало других громких проектов. Среди них – "Как стать принцессой" (2001), "Дьявол носит Prada" (2007), "Алиса в Стране чудес" (2010), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), "8 подруг Оушена" (2018).

