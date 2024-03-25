Юрист призвал лишить Назарова звания за стихи о трагедии в "Крокусе"

Покинувший Россию Дмитрий Назаров не привык стесняться в выражениях и отчаянно поливает грязью свою страну и жителей в язвительных стишках, которые он с завидной регулярностью публикует в своем блоге. Однако последнее такое "произведение" возмутило даже самых "закаленных" подписчиков. Звезда сериала "Кухня" поделился видео, в котором рассуждает на тему теракта и смерти в своей привычной манере.

Не оставлять без внимания эту выходку артиста призвал адвокат Иван Соловьев. Он отметил, что шоумен в своем ролике не выражает сочувствие и не порицает поступок преступников, а только издевательски проводит аналогии.

"Любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. <...> Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов", – поделился он мнением.

Особенно расстраивает тот факт, что такие действия исходят от актера, которому доверили носить звание "Народного артиста России", отметил юрист. По словам специалиста, за это Назарова следует оставить без почетных наград. Также Соловьев отметил, что на таких людей следует заводить уголовные дела. Если же суд не найдет состава преступления в высказываниях, то стоит создать список с именами негодяев и дать их действиям публичную оценку.

Кроме того, отмечает юрист, нахождение в этом списке должно означать полный запрет на творческую и информационную деятельность.

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