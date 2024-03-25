Кологривый не сыграет Жириновского из-за инцидента в новосибирском баре

Съемочный процесс биографической картины, посвященной российскому политику, главе ЛДПР Владимиру Жириновскому столкнулся с непредвиденными препятствиями из-за происшествия, связанного с актером Никитой Кологривым. Этот актер, которого якобы изначально выбрали для изображения Жириновского, был арестован после инцидента в одном из баров Новосибирска, что привело к необходимости повторного проведения кастинга. Поведение Кологривого стало причиной его исключения из проекта, пояснил Андрей Ковалев – владелец имения Грибнево, где предполагалось проведение съемок.

Бизнесмен, подтвердив информацию о новом кастинге, акцентировал внимание на необходимости найти актера, который бы сочетал в себе профессионализм, харизму и сходство с Жириновским как внешне, так и по манерам.

В связи с поисками подходящего исполнителя для главной роли профайлер Денис Давыдов предлагал ряд кандидатур для изображения молодого Жириновского. Среди предложенных актеров был не только Никита Кологривый, но и Юрий Борисов, Александр Головин, Дмитрий Шевченко, Сергей Юшкевич, Александр Яценко и Павел Деревянко. Последний, по словам профайлера, выделяется нужной энергетикой и драматизмом для роли, несмотря на отличия во внешности.