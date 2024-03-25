Жители Дальнего Востока сняли на видео яркий объект в ночном небе

В ночном небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре наблюдалось необычное явление, вызвавшее волну обсуждений среди местных жителей. По предварительным данным, это была комета Понса-Брукса, пролетавшая вблизи Земли и ставшая видимой для глаз жителей различных уголков Дальнего Востока.

Telegram-канал "Дерзкий Хабаровск" сообщил о появлении в небе загадочного объекта. Согласно свидетельствам очевидцев и опубликованным кадрам, в небе можно было наблюдать крупный светящийся шар, который впоследствии разделялся на несколько горящих полос. Это зрелище заставило многих задуматься о происхождении неизвестного объекта. В Сети появилось несколько видео данного явления, опубликованные очевидцами.





Предположения о том, что жители Дальнего Востока стали свидетелями пролета кометы Понса-Брукса, подтверждаются сообщениями из разных населенных пунктов, включая Охотск и Эльбан. Telegram-канал "112" уточнил, что комета действительно пролетает мимо Земли в эти дни и будет видна до 1 апреля без использования специального оборудования.

Замеченный объект поразил россиян яркостью: за передней частью тянулся длинный "огненный" хвост, который в определенный момент начал распадаться на части или "сбрасывать лишнее", пишут пользователи Сети. Это наблюдение вызвало массу дискуссий и теорий среди людей – от пролета ракеты до метеорита.

Если это действительно была комета Понса-Брукса, то она предоставила уникальную возможность жителям Дальнего Востока стать свидетелями редкого и завораживающего космического явления. Следующая возможность увидеть данную комету можно будет только через 71 год.