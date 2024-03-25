Племянник сообщил о стремлении Карла III к возвращению к своим обязанностям

Король Великобритании Карл III проявляет "неугомонную решимость" вернуться к своим обязанностям, несмотря на лечение от рака, делится его племянник Питер Филлипс в недавнем интервью. Он рассказал о состоянии монарха, подчеркнув его оптимизм и недовольство ограничениями, накладываемыми болезнью.

По словам Филлипса, король Карл III испытывает фрустрацию из-за того, что не может полностью посвятить себя выполнению королевских обязанностей. В то же время монарх сохраняет прагматичный взгляд и понимает необходимость сосредоточиться на своем здоровье. Король активно интересуется возможностями участия в работе и задает вопросы своей команде и медицинскому персоналу о том, что он может делать, стремясь как можно скорее вернуться к привычному ритму жизни.

Информация о раке у Карла III была официально подтверждена Букингемским дворцом 5 февраля после его госпитализации для лечения увеличенной простаты 26 января. Точный тип рака не разглашается.

Несмотря на свое заболевание, король Карл III и королева Камилла планируют свой первый официальный визит в Австралию в качестве короля и королевы позже в этом году. Питер Филлипс поделился, что пара стремится встретиться с максимальным числом людей, желая проявить активность и доступность для граждан всех слоев общества.

К слову, на днях принцесса Кейт Миддлтон, невестка Карла III, в личном видеообращении объявила, что у нее тоже рак. Супруга принца Уильяма сообщила о прохождении профилактической химиотерапии после обнаружения раковых клеток в результате анализов после плановой абдоминальной операции.