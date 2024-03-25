Ольга Орлова призналась в небольшой обиде на критиков ее материнских качеств

Телеведущая и бывшая звезда российской эстрады Ольга Орлова нередко сталкивается с критикой и негативными комментариями в соцсетях. В адрес ее маленькой дочери Ани и самой знаменитости периодически сыпятся недобрые слова в интернете.

Поклонница выразила свою обиду за Орлову, отметив, что ей кажется неправильным писать нелестные комментарии о ребенке. В ответ на это Ольга Орлова проявила не только материнскую защиту, но и понимание того, что стоит за желанием нанести боль другим.

"Мне тоже обидно, но совсем на секундочку. Уверена, что те, кто хочет причинить другому боль, сами очень несчастливы...", – написала Орлова.

Ольга дала понять, что подходит к вопросам воспитания своей дочери и взаимодействия с общественностью со зрелостью и мудростью. Как известно, Орлова часто делится моментами из жизни своей дочери, показывая, как Аня проводит время – например, с домашними животными. Несмотря на то, что некоторые пользователи интернета выражали свое недовольство, считая это опасным для здоровья ребенка, Ольга остается верной своим принципам любви и заботы о близких.

Напомним, Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года, и сегодня маленькой Ане уже чуть больше года. За это время Ольга не раз демонстрировала, как важно сохранять спокойствие и достоинство в ответ на критику и негативные комментарии в социальных сетях.