Бузова, SHAMAN, Загитова и другие знаменитости оказали помощь жертвам теракта

В свете недавней трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус Сити Холл перед концертом группы "Пикник", множество известных личностей выразили свою поддержку и солидарность с пострадавшими и семьями погибших, предоставив финансовую помощь. Редакция "Клео.ру" приводит список тех знаменитостей, которые к этому часу публично заявили о переводе денежных средств после теракта в "Крокусе".

Ольга Бузова, широко известная в сфере развлечений и телевидения, сделала значительный вклад, переведя два миллиона рублей на помощь пострадавшим. Она также призвала своих подписчиков присоединиться к акции помощи, подчеркивая важность любого вклада.

Популярная певица Анна Асти также не осталась в стороне и перечислила один миллион рублей. Она напомнила своим подписчикам о значении добрых дел и важности поддержки друг друга в трудные времена.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выразил свои соболезнования и предложил финансовую поддержку родственникам погибших, обеспечивая оплату похоронных услуг.

Егор Крид, также известный своими музыкальными достижениями, принял активное участие в оказании помощи, делая акцент на необходимости окружить пострадавших заботой и любовью. Он перевел один миллион рублей.

"Никакие деньги мира не способны залечить душевные раны и бесконечную боль этих людей, но это то чем мы можем их хоть как-то поддержать", – написал артист в своем телеграм-канале.

Даша Зотеева, более известная как Инстасамка, проявила свою поддержку, пожертвовав один миллион рублей на нужды пострадавших.

Фигуристка Алина Загитова также внесла свой вклад, подчеркнув значимость сплоченности и взаимопомощи в такие трудные периоды. Спортсменка перечислила полмиллиона рублей.

Известный блогер Дима Масленников присоединился к этой волне поддержки, подчеркивая ценность помощи каждого в этой ситуации. Он перевел в "Российский красный крест" один миллион рублей.

Как известно общественности, равнодушными также не смогли оказаться певицы Наталья Подольская и Ирина Дубцова, пластический хирург Тимур Хайдаров, а также рэпер Моргенштерн*.

Эти действия знаменитостей не только демонстрируют сочувствие к жертвам теракта в "Крокусе", но и служат примером для общественности о важности солидарности и поддержки друг друга в сложные времена. Стоит помнить, что в данном материале приведена информация, основанная на публикациях знаменитостей в социальных сетях. Очевидно, многие другие именитые личности, которые также перевели денежные средства, пожелали не афишировать данные поступки.