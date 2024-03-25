Простые привычки, которые помогут избавиться от прыщей: совет эксперта

Существует стереотип, что прыщи беспокоят только подростков. Однако это далеко не так. Акне может появляться в любом возрасте. И если в период пубертата причины ясны и понятны, то людям постарше приходится сложнее. Косметолог Ирина Созинова рассказала, как простые привычки могут избавить вас от этого недуга навсегда.

Специалист отмечает, что чистая кожа – первое, о чем вы должны позаботиться, если вас настигло акне. Ирина рекомендует мыть лицо два раза в день либо при каждом потоотделении. Важно подобрать мягкое неабразивное средство.

Вопреки всем мифам о том, что прыщи нужно подсушить, нельзя использовать уходовые средства со спиртом в составе. Такой подход только усугубит состояние. Кремы и тоники должны быть щадящими, предупредил косметолог.

Кроме того, при угревой сыпи важно регулярно мыть голову, рассказал эксперт. По его словам, кожное сало может быть причиной прыщей на лбу. Также нельзя постоянно трогать и тем более выдавливать акне. Заниматься чисткой должен только профессионал, которому вы доверяете.

Во время обострения недуга важно избегать прямых солнечных лучей, отмечает специалист. Помимо того что солнце вызывает рак кожи, оно может ухудшить состояние дермы с акне, предупредил косметолог.

Ранее дерматолог Лукашева назвала способы омоложения кожи вокруг глаз.