Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора

Знаменитый актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил, что недавно перенес операцию по установке кардиостимулятора. Это стало необходимым из-за образования рубцовой ткани после предыдущих операций на сердце, которые привели к нарушению сердечного ритма. 76-летний Шварценеггер уже перенес три операции на сердце, связанные с врожденным пороком – двустворчатым аортальным клапаном.

В своем подкасте Arnold's Pump Club он поделился, что операция была проведена в понедельник, а уже в пятницу он принимал участие в крупном экологическом мероприятии вместе с Джейн Фондой, подчеркивая, что мало кто мог предположить, что его неделя началась с операции.

По совету врачей Шварценеггер решился на установку кардиостимулятора после того, как стало ясно, что рубцовая ткань от предыдущих хирургических вмешательств вызывает нерегулярные сердцебиения. Актер подчеркнул важность регулярного общения со своей медицинской командой и личных визитов хотя бы раз в год для полной проверки состояния сердца.

Его первая открытая операция на сердце была проведена в 1997 году для замены дефектного аортального клапана. Вторая операция, проведенная в 2018 году для замены клапана легочной артерии, изначально планировалась как минимально инвазивная, но из-за осложнений требовала немедленного открытого хирургического вмешательства. Последующая операция по замене клапана была выполнена с помощью транскатетерной технологии.

Арнольд Шварценеггер выразил надежду, что его открытость в обсуждении проблем со здоровьем даст другим людям, страдающим подобными заболеваниями, надежду и мужество. Он призвал своих слушателей не откладывать визит к врачу из-за страха и заботиться о своем здоровье.