Жуков сделал скандальное заявление о блате на "Фабрике звезд": "Взять безголосого"

"Фабрика звезд" – легендарный конкурс талантов для исполнителей, который в нулевых прославил многих певцов. Телепроект вернулся на экраны в марте этого года и произвел фурор, заставив россиян не только ностальгировать, но и возмущаться. Так, среди участников проекта оказались дети четырех знаменитостей: наследник исполнителя Михаила круга, сын ведущей Тины Канделаки, племянница комика Гарика Мартиросяна и сын балетмейстера Сергея Филина. В Сети пошли разговоры о том, что они попали в число "фабрикантов" по блату.

На эти слухи отреагировал исполнитель хита "Крошка моя". Он стал наставником на конкурсе и как никто другой знает, что происходит за кулисами проекта. Сергей Жуков сделал скандальное заявление о блате на "Новой Фабрике звезд".

"Как взять на "Фабрику" безголосого невнятного человека? Это невозможно! В "Фабрики" был тройной отбор", – заявил исполнитель.

Жуков также отметил, что сочувствует детям звездных родителей. По словам певца, многие из них тоже имеют талант, но из-за таких обвинений вынуждены оставаться в тени знаменитых родителей.

Впрочем, и сам Сергей недавно оказался в похожей ситуации. Шоумен работал над фильмом "Плакса". В киноленте снялась и его дочь, которую также обвинили в том, что она попала в число актрис благодаря отцу.

Ранее Полина Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует "Новую Фабрику звезд".