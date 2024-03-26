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Готовим теплицу к сезону

Готовим теплицу к сезону

Несколько правил от эксперта, которые помогут правильно встретить дачный сезон.

Для большинства регионов сезон подготовки к посадкам наступает в середине апреля. В это время рассаду из домашнего мини-парника можно перевозить в теплицу, где она будет находиться до пересадки на постоянное место. Позже часть растений получат постоянную прописку на грядке, но некоторые теплолюбивые виды останутся в теплице. Юлия Гоголева, продавец-консультант отдела "Сад" гипермаркета "Леруа Мерлен Владивосток" рассказывает, как подготовить теплицу к переносу рассады и к постоянным посадкам.

Использование теплицы для выращивания огородных растений

Рассада попадает в теплицу, когда на улице еще холодно для высадки в открытый грунт. Часть рассады проведет в теплице две-три недели, но томаты, перец и другие теплолюбивые растения останутся в помещении на весь сезон.

Когда средняя температура днем достигает 15 градусов и ночью не опускается ниже 5 градусов, растения можно перевозить из дома на участок и размещать в парнике.

На первом этапе рассаду выдерживают при температуре от 5 до 15 градусов по 5-10 минут в день, постепенно увеличивая время.

В результате закаливания молодым растениям легче перенести пересадку в открытый грунт.

Обычно благоприятный момент для закаливания в теплице наступает в середине апреля, но необходимо учитывать особенности климата в регионе. Например, в Краснодарском крае в этот период средняя температура выше описанных пределов ночью и днем. В Поволжье в ночное время температура обычно находится в пределах от +2 до +7, а на Урале ночью может опускаться до -2 градусов.

Подготовка теплицы к переносу рассады

Фото:unsplash.com

Поскольку рассада при переносе чаще всего остается в тех же емкостях, в которых проращивали семена, подготовка ограничивается очисткой помещения от остатков прошлогодних растений, дезинфекцией и пополнением запаса укрывного материала, который можно использовать как страховку от похолодания.

Выбор укрывного материала

Основная цель применения укрывных материалов в теплице – защита от заморозков. Для этого лучше всего подходит спанбонд – нетканое полотно на основе полипропилена.

Без каркаса молодые побеги можно укрывать легким полотном с маркировками 30 г/м2 и 42 г/м2. Такие ткани не мнут листву и не ломают побеги своей тяжестью.

В регионах, где падение температуры ниже нуля в середине апреля не редкость, можно использовать более плотные укрывные материалы в сочетании с каркасом. Удобны специальные дуги для парников – изогнутые металлические стержни в полимерной изоляции.

Очистка теплицы

Фото:unsplash.com

Перед переносом рассады необходимо освободить грядки от остатков прошлогодних растений. На грядках нередко с осени остаются ботва, подвязочные материалы и прочий мусор. Это питательная среда для микроорганизмов, являющихся источником заболеваний. 

Стекла или поликарбонат, из которого сделаны стенки и крыша, можно вымыть мыльным раствором, добавив столовую ложку нашатырного спирта на 5 литров воды. Вместо нашатыря можно использовать жидкое зеленое мыло в тех же пропорциях с водой. 

Дезинфекция конструкций

На стенках теплицы после прошлогоднего урожая могут оставаться микробы и бактерии, вызывающие заболевания. В грунте и на конструкциях могут находиться яйца насекомых, которые активируются с приходом тепла.

Чтобы этого не случилось, проводят профилактическую обработку всей конструкции.

Если вы уверены, что микробиологическая обстановка в теплице в пределах нормы, для дезинфекции достаточно воспользоваться садовым опрыскивателем с раствором марганца. Нанести раствор нужно не только на стекла, но и на все стыки, на элементы системы капельного полива, опоры и другое оборудование. 

Если в прошлом сезоне вы зафиксировали в теплице случаи инфекционных заболеваний, например фитофтору, кладоспориоз, стоит обработать конструкции и грунт специализированными препаратами. Например, можно заполнить опрыскиватель бордоской жидкостью. Бордоская смесь – фунгицид, средство против грибковых и других инфекций, а также для борьбы с личинками и яйцами насекомых-вредителей. 

Вместо бордоской жидкости можно использовать белизну – моющее средство, содержащее хлор.

Перед опрыскиванием обязательно закройте грунт пленкой или картоном, чтобы в него не попали препараты. Если вы против химии, можно использовать народные средства. Например, взять 0,5 кг сосновой хвои и кипятить ее в течение 20 минут в 5 литрах воды, а затем разбавить до объема 10 литров. Полученным экстрактом конструкции теплицы обрабатывают с помощью опрыскивателя.

Подготовка грунта для посадок

Фото:unsplash.com

Кроме томатов и огурцов, в теплице нередко остается рассада петрушки, гороха, лука-порея и лука-севка, различных видов салата, редиса, брокколи, капусты. Рассаду этих культур пересаживают на грядки в теплице в начале мая. Перед посадками необходимо подготовить грунт.

Подготовка грунта состоит из двух этапов: дезинфекции и пополнения запаса необходимых для развития растений веществ.

Для дезинфекции грунта помещение окуривают табачными или серными шашками.Преимущество этого средства перед препаратами, которые вносят в грунт с водой, в том, что дым не содержит пестициды, поэтому не препятствует вегетации и способствует плодообразованию. Табачная шашка эффективна против  личинок вредителей, фитофтороза, бурой пятнистости, серой гнили, мучнистой росы и других грибковых инфекций. Серная шашка хороша для уничтожения возбудителей болезней, бактериальных инфекций, плесени, грибков, вредных насекомых, клещей.

Перед окуриванием в теплице необходимо закрыть форточки и двери.

Еще одно преимущество обработки шашками в том, что дым проникает не только в верхний слой грунта, но и во все щели в конструкции теплицы.

Для пополнения запаса питательных веществ в грунт добавляют минеральные удобрения.

Перед подкормкой грядки увлажняют. Сделать это можно, например, с помощью лейки. Проливать грунт лучше несколько раз. Проверить качество полива можно визуально, сделав на грядке лунку на всю глубину плодородного слоя. Если грунт внизу влажный, полив можно прекратить.

Минеральные удобрения также вносят в грунт в виде раствора.

Для подкормки используют смесь таких веществ, как сульфат калия, суперфосфат и доломитовая мука – источник кальция и магния. Запас необходимой для питания растений органики пополняют, внося в грунт компост.

После внесения удобрений и компоста необходимо взрыхлить грунт на грядках на глубину 15 см. 

После обработки грунта многие специалисты рекомендуют засеять грядки сидератами – смесью растений, которые выращивают, чтобы улучшить структуру почвы перед пересадкой рассады.

У сидератов короткий срок вегетации, поэтому они успевают созреть и превратиться в питательную среду за две-три недели до наступления благоприятного периода для пересадки рассады.

После рыхления необходимо восстановить здоровый микробиологический баланс. Для этого можно использовать триходермин – биопрепарат для защиты растений от возбудителей патогенов, распространяющихся через почву.

Основное достоинством теплицы – это возможность начать дачный сезон раньше. В зависимости от климата в регионе использование теплицы может продлить сезон до двух месяцев. Поэтому специалисты советуют выполнять подготовку уже в середине или конце апреля. В это время земля достаточно прогрета и возникают условия для закаливания рассады и высаживания в грунт ранних овощных культур.

26 марта 2024, 06:01
Фото:unsplash.com
Наталья Смирнова
Клео.ру✓ Надежный источник

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