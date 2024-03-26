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Вторник 26 марта

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Панайотов показал красавицу жену, которую прятал долгие годы

Панайотов показал красавицу жену, которую прятал долгие годы

Певец старается не афишировать свою личную жизнь.

Исполнитель Александр Панайотов редко когда приоткрывает завесу тайны своей личной жизни. Певец тщательно оберегает от лишних глаз и свою супругу Катерину Корнееву. Так, многие поклонники и вовсе не знали, что скрытный шоумен женат. Через несколько лет стало известно, что артист и его избранница обменялись кольцами на закрытой церемонии. 

Однако в особенный день певец все же сделал исключение. Он поделился трогательным снимком, на котором они с женой светятся от счастья. Александр приобнял любимую и прикрыл глаза. Примечательно, что счастливые супруги даже одеты практически одинаково: в одной цветовой гамме. Фотографию исполнитель подписал одной фразой "7 лет" и дополнил эмодзи. 

Александр Панайотов и Екатерина Корнеева. Фото: соцсети/@panaiotov

Поклонники засыпали влюбленных комплиментами и пожелали Панайотову и его жене счастья. 

До этого в одном из нечастых интервью Александр рассказывал, что мечтает стать отцом. Воспитывать своих наследников он был готов еще несколько лет назад, однако пока супруги наслаждаются только обществом друг друга. Поклонники отмечают, что певец с женой с годами выглядят только счастливее, и кажется, будто быт их совсем не касается. Сам Панайотов уверен, что им удается сохранять теплые отношения и влюбленность из-за того, что они регулярно проводят время по отдельности. 

Ранее Панайотов назвал различия россиян и американцев. 

26 марта 2024, 03:38
Александр Панайотов. Фото: соцсети/@panaiotov
Наталья Смирнова
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