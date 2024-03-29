Макаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием

В современном мире, где громкие события быстро становится предметом обсуждения в социальных сетях, публичные личности высказываются о каждом значимом инциденте. Однако Андрей Макаревич*, лидер группы "Машина времени", после теракта в "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта, не стал публично выражать соболезнования сразу, в отличие от коллег по цеху. Молчание музыканта вызвало волну недовольства среди некоторых пользователей интернета. Но спустя неделю после трагедии, Макаревич* решил прервать молчание и обратиться к своим критикам.

Макаревич* осудил тех, кто требует от него публичных комментариев, называя их "блюстителями новой нравственности". Музыкант выразил свое мнение о том, что выражение скорби и сочувствия в интернете часто превращается в пошлое и бессмысленное занятие. "Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо," – подчеркнул он, призвав к более конструктивным действиям в ответ на трагедии, а не к пустым словам. Вместе с тем лидер "Машины времени" все же выразил сочувствие жертвам трагедии.

Любопытно, что ранее Андрей Макаревич* неоднократно выражал соболезнования публично, а также высказывался о многих громких событиях в соцсетях и интервью. На этом и основывалась критика тех, кто обратил внимание на молчание музыканта по поводу теракта в "Крокус Сити Холл".

Андрей Макаревич* внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.