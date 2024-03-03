Врач Бакуменко дала три совета по предотвращению появления меланомы

Врожденные родинки они же "невусы" – это внутриутробный дефект. И этот дефект может наследоваться. Полезную информацию для читателей "Клео.ру" подготовила врач-дерматовенеролог и косметолог Евгения Бакуменко.

Ну родинка и родинка, в чем, собственно, проблема? А дело в том, что под обычной родинкой может маскироваться одна из самых агрессивных опухолей – меланома .

Не так давно, когда не было генетических тестов, большое внимание уделялось наследственным предрасположенностям, когда такие образования уже диагностировали у членов семьи. Сомнительный метод, конечно, но он играл не последнюю роль в спорных вопросах.





Случай из практики

Расскажу вам трагичную историю одного мужчины 45-ти лет, который обратился с образованием на коже спины. Хочу отметить, что это был в хорошей форме, загорелый, импозантный мужчина. И в тот момент никто не мог бы заподозрить беды.

А жалобы у него были следующие. Образование на коже спины, которое последние несколько месяцев увеличивалось в размере. А после последнего посещения бани, куда он ходил регулярно, начало чесаться и побаливать. Раньше особо не замечал эту родинку, но слышал как-то, что такие образования могут быть опасными.





Проведя ряд обследований, врачи поставили диагноз – меланома. Далее пациент был направлен в специализированное учреждение, где были обнаружены множественные метастазы. Вот такая вот грустная история.

Но, к счастью, таких случаев немного. И в последнее время меланомы мы "ловим" на ранней стадии. Лечение при начальном процессе только локальное: хирургическое иссечение.

Так что же должно насторожить человека в отношении родинки?

Первое – это появление новой родинки, особенно после 40 лет. Появление новых родинок – процесс естественный и регулярный. В течение всей жизни человека родинкам свойственно как исчезать, так и появляться. Но появление нового пигментного образования у человека после 40 лет, так же, как и изменение уже имеющейся родинки, должно насторожить.

Родинки растут вместе с нами и увеличение в размере и объеме, это нормально. Но если вы заметили, что образование быстро увеличивается в размере, неравномерно окрашено, имеет неровные края, а тем более болезненность и кровоточивость, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Солнце

Одним из провоцирующих факторов перерождения невусов является активное и длительное нахождение на солнце. Опасен в этом плане и солярий. А тем, у кого родинок на теле много, посещать его и вовсе не рекомендуется. Высокие дозы ультрафиолетового облучения приводят к необратимым изменениям клетки эпидермиса, что во много раз усиливает шансы перерождения пигментированных зон в меланому.





Особенно опасны подобные факторы для светловолосых и светлокожих людей. Больше рискуют те, у кого кожа покрыта родинками и веснушками, а если эти образования превышают размеры в 5 мм – риск еще выше.

В небольших дозах ультрафиолетовое излучение полезно для здоровья, оно стимулирует выработку витамина D, который играет важную роль в жизни человека, поэтому совсем избегать солнечных лучей не стоит.





В то же время очень долгое нахождение под солнцем, и без защитных средств не пойдет на пользу, кожа повреждается, иссушивается, быстрее стареет. В области пигментации, где есть родинки или невусы, она еще более чувствительна. Поэтому важно защищать кожу от чрезмерного влияния УФ-лучей: строго следить за временем пребывания на солнце, загорать до 11 утра и после 17 часов вечера.

Травма

Не менее опасно частое травмирование новообразования. Если на теле человека имеется много родинок, ему не следует мыться жесткой грубой мочалкой, лучше всего использовать мягкую губку, а места, где родинки выступают над общей кожной поверхностью мыть просто рукой. По этой причине рекомендуется удалять родинки, расположение которых подвергает их частому повреждению, трению одеждой, цепочками.





Рекомендации по предотвращению появления меланомы

Конечно, любое заболевание, и меланома здесь не исключение, проще предотвратить, соблюдая некоторые правила, чем проходить длительное и сложное лечение.

Чтобы избежать перерождения родинок и появления меланомы, необходимо:



Регулярно проходить полный тщательный осмотр у специалиста. Тем, у кого на теле имеется большое число родинок, и по назначению врача – тем, у кого были выявлены атипичные невусы. Так же важно немедленно посетить врача при изменении родинки.

Не травмировать имеющиеся на теле родинки, не пытаться каким-либо способом удалять их самостоятельно (это же касается и папиллом).

Строго следить за временем пребывания на солнце. Обязательно использовать специальные средства, защищающие от солнечных лучей.



