Что цифры рассказывают о судьбе и таланте Кадышевой? Анализ от нумеролога Лидерман

Известная исполнительница, яркая и оригинальная Надежда Кадышева известна всем – дважды народная артистка России, солистка ансамбля "Золотое Кольцо", который с 1988 года известен по всему миру – популярен и в Америке, и в Азии.

Что привело ее к такому успеху – расскажут цифры ее даты рождения. Разбором поделилась нумеролог Ирина Лидерман.

Характер и здоровье

Надежда Никитична родилась 01.06.1959



Уже по дате ее рождения можно сказать, что она точно знает, чего хочет. В ее матрице целых пять единиц, что говорит о том, что она властная, сильная и стремительно идет к своей цели, не обращая внимания на других людей.

Надежда не любит советов со стороны, предпочитает все делать сама, однако любит, чтобы ее хвалили – это мы выявили по шестерке, которая у нее одна. Некую грань цинизма у певицы показывает отсутствие восьмерок – такие люди могут совершать отчаянные, радикальные поступки, не сильно заботясь о других.



Но вот другим стоит позаботиться о ней. Что касается здоровья: у артистки слабая сторона – это сердце, аллергии, печень и поджелудочная. Это все нам говорят цифры – даже не видя ее лично, можно сказать с большой долей вероятности о предрасположенностях – и в этом плюс нашего разбора. Однако по двум девяткам в матрице у Надежды заложено и движение – и именно движение со смыслом, не просто так – деятельность ради деятельности.



Что касается неблагостных цифр у Надежды – это 14 и 19, их нужно прорабатывать – самое важное – это то, что они не видны просто в дате рождения, а получаются при определенных расчетах.



Карьера и творчество

Надежда – хорошо развитая личность, поскольку у нее есть одна тройка и одна пятерка в матрице. Она соединила профессию, предназначение, миссию с денежным потоком – то есть зарабатывала на том, что нравится. Ей было просто необходимо реализоваться в творчестве, что и произошло.

Вообще люди с одной тройкой очень гибкие – они могут увидеть какую-то ролевую модель и следовать ей. Вполне возможно, что свой яркий образ и любовь к макияжу она позаимствовала у каких-то других личностей.



Интересно, что у Надежды всего одна двойка, и с такой цифрой у нее есть особенность быстро уставать, работая физически. Однако человек смог наполняться вдохновением, работать на любимой работе и реализовываться, несмотря ни на что. Достаточно вспомнить, что с первого раза Надежде не удалось поступить в музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова, только со второго, пройдя подготовительные курсы.



Главная причина, почему у Надежды все получилось в профессии – это строка целеустремленности – 1-4-7 – там у нее шесть цифр. Это говорит об очень хорошей сосредоточенности на своих целях – главное, чтобы это не уходило в распыление.



Предназначение

У Надежды несколько сверхзнаков.



314 – знак миротворца и гармонизатора.

11 и 29 – это знак учителя.

Исполнительнице очень важно передавать свои знания дальше, например, детям, чтобы не накапливать их в себе. Это даст Надежде лучшее проявление себя как артистки, красавицы, мамы, бабушки, ведь у Надежды есть и внук.



Таким масштабным личностям можно и нужно нести знания и на более широкую аудиторию и на более широкий возрастной диапазон – в этом и есть ее истинные ценности.