Проблемы помешали принцу Гарри и Меган Маркл привезти детей в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл хотели привезти своих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, в Великобританию, однако им помешали проблемы с обеспечением безопасности. После того как Гарри и Меган покинули Королевскую семью, герцогу Сассекскому было отказано в иске против Министерства внутренних дел из-за снижения уровня его охраны.

Из судебных документов стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские планировали вернуться в Великобританию со своими детьми в сентябре 2022 года, но не почувствовали, что могут это сделать. На момент планируемого визита Арчи было три года, а его младшей сестре Лилибет – 15 месяцев. Однако решения Исполнительного комитета по защите королевских лиц и общественных деятелей (RAVEC), координирующего вопросы безопасности между Королевским домом, Метрополитен-полицией и Министерством внутренних дел, помешали им привезти детей.

Вместо этого Гарри и Меган посетили Великобританию без детей и приняли участие в саммите One Young World в Манчестере, а затем на церемонии награждения WellChild в Лондоне в сентябре 2022 года. Во время их пребывания в стране скончалась королева Елизавета II, и герцог и герцогиня продлили свой визит для участия в государственных похоронах.

В ответ на решение RAVEC Гарри и Меган заявили, что не считают безопасным брать с собой детей, и отправились в Великобританию без Арчи и Лилибет. Их команда написала письмо, в котором говорилось, что предложенные меры безопасности для поездки в сентябре "не соответствовали закону и были явно недостаточными". С тех пор, как пара переехала в США в январе 2020 года, они привозили своих детей в Великобританию только один раз – на Платиновый юбилей покойной королевы Елизаветы II в июне 2022 года.