Ирина Понаровская озвучила свой райдер: и вот что в нем

Ирина Понаровская, заслуженная артистка России, известна своей скромностью и профессионализмом на протяжении всей своей долгой карьеры. Недавно она поделилась деталями своего райдера, который, как оказалось, не содержит ничего из ряда вон выходящего или экстравагантного.

Среди требований артистки – хорошая машина и качественное размещение.

"Хорошая машина, хороший отель. Не обязательно огромный номер, не обязательно пентхаус. Может быть маленький уютный номер, чистенький", – делится Понаровская.

Артистка дала понять, что для нее важнее комфорт и чистота, чем роскошь или престиж.

Кроме того, Ирина подчеркнула важность наличия фруктов в гримерной, а также кофе, чая и бутербродов, но уточнила, что последние предназначены не столько для нее самой, сколько для ее команды. Таким образом артистка выразила заботу и внимание к людям, с которыми она работает.

Также Ирина Понаровская отметила, что всегда должен быть рядом визажист и парикмахер, подчеркивая важность профессионального внешнего вида на сцене. В то же время она упомянула, что у нее нет костюмера, что еще раз подтверждает ее неприхотливость и способность обходиться минимальным набором условий для успешного выступления.