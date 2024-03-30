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Суббота 30 марта

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Ирина Понаровская озвучила свой райдер: и вот что в нем

Ирина Понаровская озвучила свой райдер: и вот что в нем

Ирина Понаровская перечислила, что для нее важно во время гастролей.

Ирина Понаровская, заслуженная артистка России, известна своей скромностью и профессионализмом на протяжении всей своей долгой карьеры. Недавно она поделилась деталями своего райдера, который, как оказалось, не содержит ничего из ряда вон выходящего или экстравагантного. 

Среди требований артистки – хорошая машина и качественное размещение.

"Хорошая машина, хороший отель. Не обязательно огромный номер, не обязательно пентхаус. Может быть маленький уютный номер, чистенький", – делится Понаровская.

Артистка дала понять, что для нее важнее комфорт и чистота, чем роскошь или престиж.

Кроме того, Ирина подчеркнула важность наличия фруктов в гримерной, а также кофе, чая и бутербродов, но уточнила, что последние предназначены не столько для нее самой, сколько для ее команды. Таким образом артистка выразила заботу и внимание к людям, с которыми она работает.

Также Ирина Понаровская отметила, что всегда должен быть рядом визажист и парикмахер, подчеркивая важность профессионального внешнего вида на сцене. В то же время она упомянула, что у нее нет костюмера, что еще раз подтверждает ее неприхотливость и способность обходиться минимальным набором условий для успешного выступления.

30 марта 2024, 12:14
Ирина Понаровская. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
YouTube / @svetavokrugsveta✓ Надежный источник

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