Уилл Смит, дожив до 55 лет, понял одну важную вещь о богатстве и счастье

В недавнем интервью 55-летний американский актер Уилл Смит поделился своими мыслями о том, как он обращается с финансами на данном этапе своей карьеры. Так, во время беседы со Спиди Морманом Смит с юмором отнесся к вопросу о его состоянии, которое, по слухам, составляет 350 миллионов долларов, заявив, что он не знает точной суммы и не любит обсуждать такие вещи.

Актер рассказал, что находится в стадии упрощения своей жизни в финансовом плане. Он признал, что прошел через периоды, когда у него были деньги, потом он их терял, а затем снова зарабатывал их в объемах, которые превосходили его самые смелые ожидания.

Смит отметил, что первая половина его жизни была посвящена накоплению, а вторая будет посвящена дарению. Актер понял, что никакие материальные блага не могут принести настоящего счастья. Он убежден, что после того как человек приобретет все, что хочет, и больше не останется ничего желаемого на этой земле, он осознает, что материальные вещи не способны удовлетворить его потребности.

Последние финансовые успехи актера заставили его задуматься о жизни в духовном плане. Уилл Смит пришел к выводу, что счастье находится внутри человека и что необходимо создавать его самостоятельно, не пытаясь получить его от других людей или материальных объектов.