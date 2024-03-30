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Суббота 30 марта

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Светлаков назвал юмор Петросяна примитивным

Светлаков назвал юмор Петросяна примитивным

Сергей Светлаков объяснил успех Евгения Петросяна.

В мире российского юмора мало кто может сравниться с уровнем узнаваемости и успеха, достигнутыми Евгением Петросяном. Недавно интервьюер Надежда Стрелец обратилась к Сергею Светлакову, чтобы обсудить именно эту яркую фигуру на комедийном горизонте России. Разговор коснулся не только достижений Петросяна, но и особенностей его юмора.

Светлаков, известный своими комедийными ролями и участием в юмористических проектах, отметил, что успех Петросяна заключается в его способности делать юмор понятным для широкой аудитории. "Все понятно и очень просто," – так Светлаков описал стиль Петросяна, подчеркнув универсальность его подхода к юмору. Этот стиль позволяет шуткам Петросяна находить отклик у различных слоев населения, будь то молодежь или старшее поколение.

Однако Светлаков признал, что для него лично подобный вид юмора кажется примитивным. Актер упомянул, что даже если бы он попытался написать тексты в подобном ключе и надеть костюм пчелы для выступления, это вряд ли было бы успешно. "Для меня это примитивно... Это будет противоестественно," – поделился Сергей Светлаков, подчеркнув, что его собственный стиль и подход к юмору существенно отличаются от тех, что использует Евгений Петросян.

30 марта 2024, 15:16
Сергей Светлаков. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
YouTube / @NadinStrelets✓ Надежный источник

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