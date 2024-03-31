В Сеть попало фото Арнольда Шварценеггера с кардиостимулятором

Известный актер и звезда культового фильма "Терминатор", Арнольд Шварценеггер, недавно поделился с поклонниками своим первым снимком после последней операции на сердце. Сфотографировавшись с установленным кардиостимулятором, 76-летний Шварценеггер продемонстрировал свою готовность вернуться к актерской деятельности. Он выразил уверенность в том, что новое медицинское устройство не повлияет на его работу в предстоящем проекте – сериале "Фубар", съемки которого возобновятся уже в апреле.





Шварценеггер также поделился деталями своего здоровья, рассказав, что эта операция стала для него четвертой по счету хирургической интервенцией на сердце. Причиной установки кардиостимулятора стали проблемы с сердцебиением, вызванные рубцовой тканью от предыдущих операций.

Актер впервые столкнулся с необходимостью хирургического вмешательства на сердце в 1997 году из-за врожденного порока, который потребовал замены аортального клапана. С тех пор Арнольд Шварценеггер перенес еще несколько операций для поддержания своего здоровья, включая две аналогичные процедуры в 2018 и 2020 годах. Несмотря на серьезные испытания для здоровья, актер продолжает оставаться активным как в профессиональной, так и в личной жизни, демонстрируя несгибаемый дух и оптимизм.