Юэну Макгрегору - 53: вспоминаем пять лучших ролей разностороннего актера

Юэн Макгрегор – талантливый шотландский актер, который 31 марта 2023 года отмечает свое 53-летие. За свою карьеру он сыграл множество запоминающихся ролей в кино и на телевидении. Вот пять из его лучших работ:

1. Марк Рентон в фильме "На игле" (1996) – роль молодого шотландца, борющегося с наркозависимостью, принесла Макгрегору международную известность и признание критиков.





2. Оби-Ван Кеноби в приквелах "Звездных войн" (1999-2005) – актер блестяще исполнил роль легендарного джедая, став неотъемлемой частью культовой саги.





3. Кристиан в мюзикле "Мулен Руж!" (2001) – Макгрегор продемонстрировал свои вокальные способности и актерское мастерство в этой красочной и трогательной истории любви.





4. Роберт Харрис в фильме "Останься" (2005) – в этой романтической драме актер сыграл человека, потерявшего жену и пытающегося начать жизнь заново.





5. Эдвард Блум в картине "Крупная рыба" (2003) – Макгрегор исполнил роль молодого Эдварда в этой трогательной истории об отце и сыне, снятой Тимом Бертоном.





Юэн Макгрегор – разносторонний актер, способный воплотить на экране самые разные образы. Его талант, харизма и преданность профессии снискали ему любовь зрителей и уважение коллег.