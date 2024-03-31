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Воскресенье 31 марта

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Воздушные оладьи на сметане с маком: идеальный завтрак для всей семьи

Воздушные оладьи на сметане с маком: идеальный завтрак для всей семьи

Оладьи на сметане — отличный способ начать день с заботы и любви.

Создание уютной атмосферы утром начинается не только с ароматного кофе, но и с вкусного, домашнего завтрака. Оладьи на сметане с добавлением мака – это отличный вариант, чтобы порадовать своих близких необычным и в то же время традиционным блюдом. Воздушные, нежные и немного креативные благодаря добавлению мака, эти оладьи станут прекрасным началом дня.

Необходимые ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 300 г.
  • Сахар – 2 столовые ложки.
  • Мука – 170 г.
  • Мак – 1 столовая ложка.
  • Растительное масло – 3 столовые ложки.
  • Разрыхлитель – 2 чайные ложки.
  • Соль – щепотка.

Пошаговый процесс приготовления:

1. Подготовка основы: начните с взбивания яйца с солью и сахаром до получения однородной массы. Затем добавьте сметану и хорошо перемешайте.

2. Добавление сухих ингредиентов: постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем, тщательно размешивая после каждой порции, чтобы избежать образования комков.

3. Введение мака: введите в тесто мак и еще раз перемешайте для равномерного распределения. Оставьте тесто на 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы оно "отдохнуло".

4. Жарка оладий: предварительно разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Перед жаркой еще раз хорошо перемешайте тесто. Используйте столовую ложку для формирования оладий на сковороде. Обжаривайте каждую сторону несколько минут до золотистого цвета.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Эти оладьи на сметане с маком не только вкусны, но и красивы на вид. Их можно подавать с любимыми джемами, медом или просто посыпать сахарной пудрой. Это блюдо наверняка станет любимым утренним лакомством для всей семьи, добавляя тепла и радости в ваш дом.

31 марта 2024, 06:30
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

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