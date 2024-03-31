Нужна экспертиза: сможет ли Степаненко завладеть имуществом покойной подруги

В конце марта стало известно о ситуации, связанной с наследством, которое досталось юмористке Елене Степаненко от дизайнерши Натальи Маголы. Наталья оставила после себя завещание, по которому Елена стала обладательницей двух апартаментов в престижном районе Сочи, места для парковки и ряда ценных антикварных предметов. Однако это решение вызвало несогласие среди родственников покойной, которые обратились в суд с просьбой аннулировать завещание. Они аргументировали свою позицию состоянием здоровья Маголы, указывая на ее пребывание в медицинском учреждении с диагнозом опухоль головного мозга в момент составления документа.

По словам юриста Юлии Вербицкой-Линник, вероятность того, что судебный процесс займет продолжительное время, весьма высока. Она подчеркнула, что основываясь на утверждениях родственников о возможном психическом расстройстве Натальи из-за ее заболевания, скорее всего, будет назначена комплексная экспертиза для выяснения, насколько осознанно были совершены действия по составлению завещания.

В случае, если экспертиза подтвердит, что Магола не могла полностью осознавать свои действия при составлении завещания, документ будет объявлен недействительным. Это означает, что наследство перейдет к законным наследникам, то есть к родственникам усопшей, а не к Елене Степаненко. Вербицкая также отметила, что мать умершей, являющаяся пенсионеркой и входящая в категорию "обязательных наследников", получит не менее половины доли наследства, которая бы ей полагалась при отсутствии завещания.