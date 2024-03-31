Юрий Стоянов рассказал, когда уместен мат в кино

В мире кинематографа, где ветераны и новички часто смотрят в разные стороны, Юрий Стоянов, народный артист России, занимает уникальное положение. Вопреки распространенному мнению о том, что опытные мастера предпочитают работать с такими же мэтрами кино, Стоянов открыт для новых идей и свежего взгляда, которые привносят молодые таланты.

В недавнем интервью Стоянов подчеркнул значимость работы на платформах и видеосервисах, где, по его мнению, сегодня происходит самое интересное в мире кино. Он ценит возможность участвовать в проектах, которые позволяют зрителю следить за развитием персонажей и сюжета на протяжении длительного времени, создавая более глубокие и эмоционально насыщенные истории. Платформы предоставляет уникальную возможность для творчества и самовыражения, что особенно ценно для артиста его уровня.

Вопрос об участии в комедиях низкого качества даже за большие гонорары Стоянов рассматривает критически. Он подчеркнул важность сохранения профессиональной чести и достоинства, отказываясь от участия в проектах, которые могут позже стать причиной стыда. Артист дал понять, что для него важнее оставаться верным своим принципам и создавать продукт, который будет вызывать уважение и восхищение, а не разочарование.

Также Юрий Стоянов обратил внимание на использование нецензурной лексики в проектах на платформах. Он признал, что в определенных обстоятельствах мат выражает эмоции персонажа более ярко и правдоподобно. Однако это должно быть оправдано контекстом и не переходить границы хорошего вкуса. Актер подчеркнул разницу между умелым использованием матерной лексики как элемента художественной выразительности и ее бездумным употреблением.