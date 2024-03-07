Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой

В мире фигурного катания разгорелся серьезный скандал, касающийся дисквалификации молодой и талантливой российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение о четырехлетнем отстранении спортсменки от соревнований вызвало широкий резонанс не только в спортивном сообществе, но и среди поклонников. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, известные российские фигуристки, поделились своими мыслями по этому поводу.

Обе спортсменки сходятся во мнении, что наказание для Валиевой кажется "жестким". "4 года... Я думаю, что это, да, не совсем справедливо," – отмечает Туктамышева. Медведева добавляет, что такое длительное отстранение воспринимается как высшая мера наказания для спортсмена, особенно в женском одиночном катании, где даже один пропущенный сезон может стать критическим для карьеры.

Тем не менее, Туктамышева уверена в возможности Валиевой вернуться на лед после окончания дисквалификации. "И при хорошей мотивации, я думаю, что можно [вернуться на лед]. Другое дело – найти эту мотивацию," – говорит она.

В ходе беседы фигуристки также затронули тему допинга в спорте. Медведева задается вопросом о существовании "волшебной таблетки", которая могла бы помочь фигуристам в их тренировках и выступлениях. Обе спортсменки соглашаются, что в фигурном катании такого средства не существует. "Я вообще не представляю, зачем в фигурном катании допинг," – говорит Туктамышева.