Сомнолог Царева рассказала, к чему может привести дефицит сна

В условиях динамичной жизни в мегаполисах мы часто жертвуем сном. Недосып сказывается на самочувствии и внешнем виде. Люди, у которых режим сна и бодрствования не налажен, больше подвержены депрессиям и зависимостям.

Сомнолог Елена Царева рассказала, что нормой для человека является сон продолжительностью от 6,5 до 10 часов. Чтобы оценить качество сна, нужно понаблюдать за собой. Если вы легко засыпаете, не просыпаетесь в течение ночи и не хотите вздремнуть днем, то с вашим режимом все в порядке.

Многие люди мало спят в течение рабочей недели и думают, что восполнят дефицит сна в выходные. Сомнолог поделилась, что это не сработает. Из-за постоянной нехватки сна человек может впасть в депрессию или пристраститься к алкоголю и наркотикам.

Чтобы избежать проблем, Елена рекомендует засыпать и просыпаться в одно время и в будние дни, и в выходные. "Совам" Царева рекомендует просыпаться в выходные рано, сделать пару дел и засыпать обратно.





Если не соблюдать режим сна и бодрствования, то человек испытывает социальный джетлаг. Это явление, когда разница в пробуждении между буднями и выходными приводит организм в стресс и фрустрацию.